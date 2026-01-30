¿Quien es Don Lemon? El periodista arrestado por la protesta contra ICE que sacude a EU

Don Lemon, uno de los periodistas más reconocidos de la televisión estadounidense, fue puesto bajo custodia la noche del jueves por agentes federales, donde se encontraba cubriendo la entrega de los premios Grammy. La información fue confirmada por su abogado, Abbe Lowell, quien calificó el arresto como un hecho “sin precedentes”.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) no ha detallado oficialmente los cargos que enfrenta Lemon, lo que ha generado aún más incertidumbre y críticas sobre la libertad de prensa.

¿Por qué arrestaron a Don Lemon?

La detención de Lemon está relacionada con una protesta ocurrida la semana pasada en la iglesia Cities Church, en St. Paul. Un grupo de manifestantes anti-ICE ingresó al templo durante un servicio religioso para confrontar a un pastor que presuntamente era un agente local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La irrupción provocó momentos de tensión con los feligreses y generó una inmediata reacción de las autoridades federales. Lemon se encontraba en el lugar junto a un productor de su programa de noticias y, según declaró, su presencia era estrictamente periodística, no como participante activo de la protesta.

¿Quién es Don Lemon?

Don Lemon es un periodista estadounidense con una larga trayectoria en medios nacionales. Alcanzó notoriedad como presentador estelar de CNN, donde se convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo político. Conocido por sus duras críticas al expresidente Donald Trump, Lemon ha sido una figura central en debates sobre racismo, política, derechos civiles y democracia en Estados Unidos.

Tras su salida de CNN, continuó desarrollando proyectos de noticias en línea, manteniéndose como un personaje relevante dentro del ecosistema mediático estadounidense.

Por otra parte, tenía planeado realizar cobertura en vivo desde la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 el domingo de la gala, según confirmaron él y su equipo.

La postura del Departamento de Justicia y la respuesta judicial

Funcionarios del Departamento de Justicia afirmaron públicamente que Don Lemon enfrentaría cargos, argumentando que no tenía derecho a permanecer en propiedad privada y que la interrupción de un servicio religioso podría haber violado los derechos constitucionales de los fieles a practicar su religión.

La fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon, fue tajante al advertir que el periodismo no es un “escudo” frente a una posible “conspiración criminal”. Estas declaraciones fueron amplificadas por Donald Trump en su red social Truth Social, donde calificó el incidente como una “redada en una iglesia” protagonizada por “agitadores”.

No obstante, cuando el DOJ intentó obtener órdenes de arresto de emergencia contra los involucrados, varios tribunales rechazaron la solicitud. El juez principal del distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, señaló que “no había evidencia” de que Lemon o su productor hubieran participado en actividades criminales.

Más detenciones....

El caso no se limita a Lemon. La periodista local Georgia Fort también fue detenida por agentes federales el viernes por la mañana. Fort transmitió su arresto en vivo a través de Facebook, alimentando aún más la percepción de que los periodistas estaban siendo blanco directo de las autoridades federales.

El episodio ha provocado una fuerte reacción de organizaciones de prensa, activistas y juristas, quienes advierten sobre un posible efecto intimidatorio contra el ejercicio periodístico en Estados Unidos.

¿Qué es el ICE y por qué genera tanta controversia?

El ICE, o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es una agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. En los últimos años, se ha convertido en un símbolo de controversia debido a sus operativos de detención y deportación, especialmente durante administraciones con políticas migratorias más restrictivas.

Las protestas contra ICE se han intensificado en distintas ciudades del país, muchas veces en espacios considerados “santuario”, como iglesias, lo que eleva la tensión legal y moral de estos enfrentamientos.

