Qué pasó con el dinero de Ueno Bank en Paraguay y cuánto falta recuperar

El Banco Central de Paraguay (BCP) devolvió parcialmente ahorros a más de 1.7 millones de clientes de Ueno Bank, cuyo colapso precipitó la caída del presidente Santiago Peña, pero la mayor parte del dinero depositado sigue sin aparecer.

Entre los fondos sin fecha de devolución figuran cientos de millones de dólares de dinero público.

Según las autoridades, el banco digital intervenido tenía alrededor de 2 mil 800 millones de dólares en depósitos, de los cuales solo unos 335 millones fueron restituidos hasta el lunes. Estos son los principales datos conocidos sobre el destino del dinero, los reembolsos y los fondos pendientes.

Cuánto había en Ueno y cuánto se devolvió

Ueno Bank, constituido como banco en 2023, acumulaba depósitos por aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares, según cifras que difundió el martes a la prensa local el responsable del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP, José Maciel.

De esos depósitos, 71 por ciento era del sector privado. El resto pertenecía al sector público, principalmente al Instituto de Previsión Social (IPS), según datos de junio de la propia entidad. El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia y congeló los depósitos de millones de cuentas.

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta unos 37 mil dólares por depositante y entidad bancaria. Una ley de emergencia aprobada el miércoles autorizó pagar anticipos de hasta 19 mil dólares en el plazo de una semana y el resto de los fondos en la semana siguiente.

Hasta el lunes, el BCP había desembolsado unos 335 millones de dólares a poco más de 1.7 millones de depositantes. Según el BCP, las devoluciones alcanzan a 93.1 por ciento de los beneficiarios del fondo, pero eso no significa que hayan recuperado todos sus ahorros.

El martes, el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, dijo que el porcentaje de cuentas restituidas ya alcanzaba 95 por ciento.

Antes de su caída, Ueno aseguraba tener más de tres millones de clientes, tras una expansión acelerada que lo convirtió en uno de los principales bancos del país. Sin embargo, el universo de depositantes con saldos a reintegrar por el fondo es considerablemente menor: 1 millón 867 mil, según informó la oficina de prensa del BCP a la AFP.

Qué falta recuperar y dónde está el dinero

Según Maciel, el fondo prevé cubrir aproximadamente 4.6 billones de guaraníes, unos 740 millones de dólares, lo que equivaldría a una cobertura de 27 por ciento de los depósitos totales que había en Ueno. Sobre el resto, el funcionario dijo en una entrevista radial:

"El resto va a tener que esperar este proceso de resolución del banco", señaló Maciel, en referencia a la liquidación de la entidad.

Entre los afectados figuran empresas, organismos como la Conmebol, bomberos voluntarios y entidades públicas como el IPS o la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Quienes invirtieron en fondos mutuos deberán esperar la liquidación y exigieron una respuesta oficial e inmediata en un comunicado de inversores al que accedió la AFP.

El director de inversiones del IPS, Hugo Díaz, informó al medio ABC que la institución, a cargo de jubilaciones y planes de salud de más de 1.5 millones de personas, tenía unos 516 millones de dólares comprometidos en Ueno.

"Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad", señaló Alliana en X el martes.

La Fiscalía General informó que trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas.

"Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", señaló el lunes el fiscal Manuel Doldán.

La Fiscalía allanó el lunes una sede de Ueno Bank e incautó documentos sobre inversiones de Peña, con base en los cuales solicitó cooperación para congelar criptoactivos en Luxemburgo. También allanó dos residencias de Peña, de las que se llevó documentación y dispositivos electrónicos, y abrió el martes una bóveda que estaba vacía.

"No tenía nada en el interior, es una habitación vacía", dijo la fiscal Silvia González al término del operativo. Según la fiscal, el propio Peña les indicó dónde estaba la llave.

La Fiscalía incautó además documentación en la vivienda de Carlos Carvallo, quien fue presidente del BCP y antes directivo de Ueno. Ambos están en prisión preventiva.

Peña, destituido el viernes en un acelerado juicio político, está acusado de usar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que fue accionista indirecto hasta 2025.