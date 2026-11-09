Nuevo presidente de Paraguay pide poner a disposición todos los cargos del gobierno

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, como parte de una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña por un escándalo bancario, informó el mandatario a través de X.

Alliana asumió el viernes tras la destitución de Peña mediante un juicio político y su detención por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.Alliana solicita la renuncia de ministros y altos funcionarios

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición", anunció Alliana en un comunicado.

El mandatario informó que "el funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad".

Santiago Peña fue destituido por el Senado y quedó detenido en su casa de Asunción. REUTERS

El nuevo presidente ya había iniciado una renovación de su gabinete como parte de la reorganización gubernamental.Nuevos nombramientos en el gabinete paraguayo

Este lunes, Alliana tomó juramento a los siguientes funcionarios:

Ariel Martínez, como ministro del Interior.

Juan Carlos Baruja, al frente del Ministerio de Obras Públicas.

Rolando de Barros, como jefe de Gabinete.

También designó nuevos titulares en las áreas de Ambiente y Tecnología, así como al frente de la empresa estatal de electricidad ANDE.Jorge Schreiner, propuesto para presidir el Banco Central

AFP

El mandatario propuso asimismo al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central de Paraguay (BCP).

Su nombramiento requiere la aprobación del Senado.Gobierno busca devolver los ahorros a los afectados por Ueno Bank

En paralelo a los cambios en el gabinete, el gobierno busca acelerar la devolución de los ahorros y adoptó medidas de alivio tributario para los afectados por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de depositantes sin acceso a sus recursos.