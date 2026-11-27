Los taiwaneses elegirán mañana más de 11 mil cargos (alcaldes de las seis principales ciudades, gobernadores de condado, concejales y jefes de distrito) en los llamados “comicios nueve en uno”, un termómetro del Partido Democrático Progresista (PDP) del presidente Lai Ching-te a medio mandato. El cierre de campaña, sin embargo, quedó marcado por la acumulación de señalamientos de injerencia atribuidos a China, de distinto peso probatorio. Hay, por un lado, procesos judiciales ya abiertos y, por el otro, denuncias de inteligencia sin presentación de pruebas.

El 8 de noviembre, Lin Te-wang, presidente del Partido Popular Comunista de Taiwán, fue detenido sin derecho a comunicación. Fiscalías lo acusan de contender por una jefatura de distrito con instrucciones y financiamiento del Partido Comunista de China (PCCh), y de organizar viajes con todos los gastos pagados para electores, por lo que tiene un expediente por “compra de votos”. Un colaborador suyo quedó libre bajo una fianza de 50 mil dólares taiwaneses (unos mil 525 dólares). Lin ya había sido acusado de cargos similares en elecciones pasadas y fue absuelto en 2025.

El 20 de noviembre, fiscales de Nueva Taipéi acusaron a Chou Hsiao-yun, candidata del Partido Popular de Taiwán al concejo de Taoyuan, de recibir 10 mil dólares en diciembre de 2025 y pagos mensuales de 300 mil dólares taiwaneses (unos 9 mil 109 dólares), a inicios de 2026, de parte de operadores que se presentaron como funcionarios del PCCh, así como de aportar fotografías de taiwaneses para unas dos mil cuentas falsas de Facebook, dentro de un equipo chino que operaba alrededor de 20 mil cuentas, según la acusación. Los fiscales piden tres años y medio de prisión. Chou niega los cargos y cuestiona que la acusación se hiciera pública días antes de la elección.

Campañas digitales y acusaciones de desinformación

A este embrollo se suman los señalamientos de Taiwán a Meta sobre unas dos mil 700 cuentas, la mayoría en Threads y creadas en bloque en los últimos cuatro meses, como parte de una campaña china para desalentar el voto y “erosionar la confianza en la democracia”. Meta confirmó el retiro de las cuentas, aunque matizó que eran falsas, en su mayoría sin seguidores y sin publicaciones sobre las elecciones. Según el gobierno taiwanés, otras 260 cuentas difundieron más de dos mil 150 videos generados con inteligencia artificial que sumaron 2.35 millones de interacciones, dirigidos sobre todo contra políticos del PDP.

El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) documentó una campaña contra Puma Shen, candidato del PDP a la alcaldía de Taipéi y exdirector del laboratorio antidesinformación Doublethink Lab. La cuestión llegó a sanciones chinas a una empresa de su padre, retiro de patrocinios al presentador Kevin Tsai tras apoyarlo, un audio falso que el Ministerio de Justicia taiwanés confirmó como sintético (aunque sin vínculo público probado con Pekín), imágenes manipuladas y un ciberataque que inundó su sitio de campaña con 70 mil registros falsos en una hora.

El mismo análisis registra publicaciones favorables al alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, desde páginas administradas en Hong Kong, sin vínculo verificado con su campaña.

Pekín, bajo señalamientos por presión electoral y ciberataques

La Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa (NSB) y un reporte conjunto de los centros estadunidenses Institute for the Study of War y American Enterprise Institute sostienen que Pekín subsidia boletos de avión para que taiwaneses residentes en China acudan a votar por candidatos afines.

La NSB también reportó 2.58 millones de intentos diarios de intrusión informática contra la red de servicios gubernamentales hasta septiembre, sin descartar que se vinculen a los comicios, y fuentes de seguridad hablaron de una escalada a la intimidación psicológica “de nivel militar” luego de que una cuenta de propaganda del Ejército Popular de Liberación (el brazo militar del PCCh) advirtiera que las figuras públicas taiwanesas “pagarían el precio” por apoyar al PDP.

Aunque Pekín ha rechazado de manera sostenida las acusaciones de injerencia en las elecciones taiwanesas, tampoco se ha limitado a negarlas. El 27 de octubre, el diario “Global Times”, medio del PCCh, acusó al PDP de querer manipular los comicios, lo que fuentes de seguridad taiwanesas calificaron como parte de la “guerra cognitiva”.

El peso político del Kuomintang y el escenario rumbo a 2028

El Kuomintang, el partido más próximo a Pekín, gobierna 15 de los 22 condados y ciudades, y aspira a disputar la presidencia en 2028. Su presidenta, Cheng Li-wun, se reunió con Xi Jinping en abril. En septiembre, en Washington, Xi y Donald Trump acordaron construir una “estabilidad estratégica”. En ese sentido, no hay casualidades. La Casa Blanca ha demorado la aprobación de una venta de armas a Taiwán por 14 mil millones de dólares, según un análisis de la revista The Diplomat. Así, estos comicios medirán si el principal interlocutor político de Pekín en la isla conserva fuerza electoral.