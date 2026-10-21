Trump pidió rebautizar el Atlántico como “Océano Trump”; Google se negó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dejará pasar que Google Maps no haya cambiado el nombre del océano Atlántico por el de Océano Trump, luego de que, según su propio relato, el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai, rechazara la petición.

Trump contó la anécdota este 21 de octubre durante un mitin político en Carolina del Sur, a dos semanas de las elecciones intermedias, en las que su aprobación se encuentra en mínimos históricos.

Una llamada a Google por el Atlántico

El mandatario aseguró que solo le atraen dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y que llamó personalmente a la tecnológica para tratar el asunto.

Llamé a Google Maps, que son realmente geniales con los lagos, y hablé con un tipo brillante, Sundar; él dirige todo Google", relató Trump durante el acto.

El presidente añadió que Pichai y el cofundador Sergey Brin siguen desconcertados por lo ocurrido con el golfo de México, y que le planteó al directivo encargarse del cambio en el Atlántico.

No, no, no, esta vez no lo voy a hacer. Los océanos son diferentes, señor. Cubren muchos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso", dijo Trump que le respondió Pichai.

La versión corresponde únicamente al relato del mandatario: las fuentes consultadas no incluyen un pronunciamiento de Google ni de Pichai sobre la conversación.

Días antes, durante un mitin en Clarksville, Tennessee, Trump ya había sugerido rebautizar el Atlántico o el Pacífico con su apellido o como “océano de los Americanos”.

"Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de los americanos", bromeó Trump entre risas y aplausos.

Un historial de rebautizos geográficos

No es la primera vez que el presidente impulsa cambios de nomenclatura. Trump ordenó llamar Golfo de América al golfo de México en el uso del gobierno estadounidense, un cambio que se oficializó y se aplicó en mapas y documentos federales.

También cumplió su promesa de devolver el nombre de Monte McKinley a la montaña más alta de Alaska, antes conocida como Denali, junto con el del golfo.

En agosto firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como Lago América en territorio estadounidense, medida que entró en vigor de inmediato. Medios como La Patilla reportaron que Google Maps comenzó a mostrar ese nombre en Estados Unidos.

En cambio, su propuesta de llamar Estrecho de Trump al estrecho de Ormuz no prosperó: el propio mandatario aclaró que solo lanzaba la idea.

Las declaraciones llegan en un momento delicado para el presidente. Una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News ubica su aprobación en 33 por ciento, frente a 66 por ciento que desaprueba su gestión, y 52 por ciento manifiesta una desaprobación firme.