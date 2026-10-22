Desarticulan red de matrimonios falsos para obtener beneficios migratorios en EU

Seis personas fueron acusadas en Massachusetts por presuntamente participar en una organización dedicada a concertar matrimonios falsos con el objetivo de obtener de manera fraudulenta beneficios migratorios para inmigrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con la información del Departamento de Justicia , las autoridades sostienen que el presunto líder de la red habría operado este esquema durante más de una década y obtenido ganancias de varios millones de dólares mediante la organización de matrimonios simulados.

Según las investigaciones, los acusados presuntamente coordinaban matrimonios entre ciudadanos estadounidenses y migrantes para presentar solicitudes migratorias aparentemente legítimas.

Las autoridades señalaron que los involucrados tomaban fotografías de ceremonias de boda, reuniones sociales y actividades cotidianas con los supuestos cónyuges para utilizarlas como evidencia en expedientes migratorios.

Estas imágenes formaban parte de la documentación presentada ante las autoridades para respaldar las solicitudes de regularización o cambios de estatus migratorio.

Grabaciones forman parte de la investigación

La acusación incluye extractos de grabaciones de video y audio obtenidas durante la investigación.

En esas conversaciones, el supuesto líder de la organización hablaba sobre cambios en la política migratoria estadounidense y comentaba que los procedimientos se habían vuelto más estrictos bajo nuevas administraciones federales.

𝘗𝘦𝘳𝘰 𝘵𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘱 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘣𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘳𝘵𝘪 𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 . . ., 𝘺 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘢 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯 ….𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘭𝘢 𝘯𝘶𝘦𝘷𝘢 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯, 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘺𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘰𝘴,” “….𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘶𝘯 𝘯𝘶𝘦𝘷𝘰 𝘨𝘰𝘣𝘪𝘦𝘳𝘯𝘰, 𝘭𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘴𝘢𝘴 𝘴𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘱𝘰𝘤𝘰 𝘮𝘢𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦𝘴….”

También se refirió a Massachusetts como un estado santuario y mencionó beneficios y programas de apoyo disponibles para inmigrantes.

…𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘴 𝘶𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘤𝘵𝘶𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘱 𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘱𝘰𝘳𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘨𝘰𝘣𝘪𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘦 𝘢𝘲𝘶𝘪, 𝘦𝘭 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘶𝘺𝘰.”

𝘛𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘶𝘦𝘴 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘰. 𝘌𝘩, 𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘶𝘦𝘴 𝘮𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘢𝘺𝘶𝘥𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘲𝘶𝘪.”

Las autoridades federales sostienen que el grupo utilizó documentación, fotografías y otros elementos para intentar dar apariencia de legitimidad a relaciones que, según la acusación, tenían como único propósito obtener beneficios migratorios.

Hasta el momento, los seis acusados enfrentan cargos relacionados con el presunto esquema y el caso continúa bajo investigación.