Políticas de EU ponen en riesgo ir al Mundial; crece llamado a bloqueo

Las redadas y la política migratoria de la administración Trump amenazan la celebración del Mundial de Futbol, porque en Europa surgió un creciente llamado a boicotear la Copa del Mundo por jugarse principalmente en Estados Unidos, sede de 78 de los 104 partidos programados.

En Inglaterra, docenas de legisladores del Parlamento han pedido que el equipo británico se abstenga de participar en el Mundial para no legitimizar las políticas antiinmigrantes y de invasión de EU, porque, a su parecer “la administración Trump socava el orden internacional”.

Legisladores de los partidos Laborista, Liberal Demócratas, Verde y Plaid Cymru firmaron la moción que también solicita a los organismos deportivos a reconsiderar la posibilidad de expulsar a Estados Unidos de las principales competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo.

En Alemania surgieron llamados por parte de legisladores de derecha.

En Francia, el diputado Éric Coquerel dijo esta semana que Estados Unidos debe ser despojado de la sede del mundial. Cuestionó que Francia y otros siete países europeos vayan “a jugar la Copa del Mundo en un país que ataca a sus vecinos, amenaza con invadir Groenlandia y se enfrenta a un derecho internacional”.

De hecho, y de acuerdo con el diario Le Monde, “fue en Alemania, una de las grandes naciones del futbol, donde sonaron los primeros llamados (a boicot al Mundial) el 16 de enero, cuando Jürgen Hardt, miembro del Parlamento de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, el partido del canciller Friedrich Merz), se planteó ante el tabloide Bild la posibilidad de que la Mannschaft, la selección nacional de futbol de Alemania, no asista a un torneo que ha ganado cuatro veces”.

Hardt no menciona las redadas, pero apoya el boicot “como último recurso para que el Trump entre en razón en la cuestión de Groenlandia”.

En Países Bajos, un popular presentador televisivo, Teun van de Keuken, lanzó hace una semana una petición para que los Países Bajos se retiren del torneo y en sólo días ha reunido más de 140 mil firmas de apoyo.

“No queremos que nuestros futbolistas, a través de sus actuaciones en el torneo, apoyen implícitamente la política de terrorismo violento seguida por el presidente Donald Trump contra inmigrantes inocentes, tengan o no pasaporte estadunidense”, dice la petición.

“También desaprobamos la agresiva interferencia militar de Estados Unidos”, agrega el documento que desaprueba “que nuestros futbolistas jueguen en un torneo de un presidente que amenaza con invadir y ocupar su propio aliado Groenlandia, con el que destruye la OTAN y pone en peligro la paz mundial”.

Países Bajos, uno de los favoritos en el Mundial, de asistir jugaría dos partidos en Texas y uno más en Kansas City en una primera ronda.

Pero también en Estados Unidos han surgido advertencias de la secretaria de Seguridad, Cristi Noem, que podrían socavar el interés por asistir al Mundial.

Noem, la encargada de aplicar las políticas migratoria y de redadas, piensa que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) podrían aprovechar la popularidad del Mundial para planear actos terroristas.

Según Noem, tanto el Mundial a celebrarse entre mediados de junio y julio, como el 250 aniversario de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio se consideran panoramas peligrosos”.

Ambos eventos son “posibles objetivos para una variedad de actores maliciosos y conllevan un nivel de riesgo en aumento” en relación con los carteles, según Noem.

La secretaria también advirtió hace dos meses que su departamento estará muy atento de quienes lleguen con visa de visitante por el Mundial a Estados Unidos y no se queden cuando su visa haya vencido.