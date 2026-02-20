Policía de Londres pide revisar datos de escoltas del expríncipe Andrés

La Policía Metropolitana de Londres pidió este viernes a agentes en activo y retirados que hayan trabajado estrechamente con el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor que compartan cualquier información que pueda resultar relevante en la investigación abierta por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En un breve comunicado, la Met señaló que está identificando y contactando a oficiales que formaron parte del equipo de protección del exduque de York, con el objetivo de que revisen cuidadosamente si durante su servicio escucharon o presenciaron hechos que puedan aportar a las pesquisas.

La medida se produce un día después de que el hermano del rey Carlos III fuera detenido por la Policía del Valle del Támesis en su finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, el mismo día en que cumplía 66 años. Tras permanecer alrededor de 11 horas bajo custodia en una comisaría de Aylsham, fue liberado bajo investigación.

Investigación por posibles filtraciones y vínculos con Epstein

Las autoridades investigan una presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, ante acusaciones de que Andrés habría entregado información sensible del Gobierno británico a Jeffrey Epstein cuando se desempeñaba como enviado especial del Reino Unido para comercio.

La Met precisó que su investigación es independiente de otras pesquisas realizadas por fuerzas policiales británicas y que está centrada en denuncias relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual que involucraban a Epstein y a su colaboradora Ghislaine Maxwell.

En su comunicado, la policía indicó que los agentes contactados deben considerar “cuidadosamente” si algo de lo que vieron u oyeron durante su periodo de servicio puede ser pertinente. También invitó a cualquier persona con información adicional a presentarla formalmente.

El organismo agregó que es consciente de la “sugerencia” de que aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados para facilitar actividades ilícitas vinculadas al caso. Sin embargo, confirmó que hasta el momento no se han presentado nuevas denuncias penales por presuntos delitos sexuales ocurridos dentro de su jurisdicción.

Registros en propiedades vinculadas al exduque de York

En paralelo, la Policía del Valle del Támesis informó que concluyeron los registros en una propiedad en Norfolk, aunque continúan las diligencias en Royal Lodge, en Berkshire, residencia en la que Andrés vivió hasta hace unas semanas antes de ser desalojado por decisión del monarca.

Efectivos policiales realizaron nuevas inspecciones en Royal Lodge este viernes, mientras que el jueves también fue allanada una casa de campo vinculada a la familia real. Las acciones forman parte de una ofensiva investigativa más amplia para esclarecer posibles responsabilidades.

La detención del expríncipe se produjo semanas después de que la Casa Real iniciara un proceso formal para retirarle sus títulos. En octubre de 2025, Andrés anunció que renunciaba a sus distinciones nobiliarias, incluido el título de duque de York.

La Policía Metropolitana reiteró que analizará cualquier información recibida y que, de considerarse pertinente, será incorporada a la investigación en curso. Aunque el caso ha generado amplia cobertura mediática y comentarios públicos, las autoridades insistieron en que el proceso se mantiene bajo los cauces legales correspondientes y que no se han presentado nuevas acusaciones formales por delitos sexuales en Londres.

La reapertura del escrutinio sobre el entorno del exduque de York marca un nuevo capítulo en el impacto del caso Epstein en el Reino Unido, mientras las fuerzas del orden buscan determinar si existieron irregularidades adicionales en territorio británico.