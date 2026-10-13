"Podría decir las cosas más estúpidas y aplaudirían": dice Trump sobre sus votantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus simpatizantes lo aplaudirían incluso si dijera "las cosas más estúpidas". La frase la pronunció el sábado 10 de octubre, durante un mitin en el F&M Bank Arena de Clarksville, Tennessee, según medios estadunidenses.

El acto formó parte de la campaña republicana para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Trump, de 80 años, apareció en el recinto, a unos 80 kilómetros al noroeste de Nashville. De acuerdo con el Comité Nacional Republicano, la visita buscaba "darle un impulso" a sus seguidores.

Trump habla a sus votantes

En Tennessee, el senador Bill Hagerty busca la reelección y la senadora Marsha Blackburn es la candidata republicana a la gubernatura. Ambos van por delante en las encuestas, según el texto fuente.

El presidente comentó ese contexto ante los asistentes.

"¿Qué hago yo en Tennessee?", preguntó. "No tengo que hacer campaña aquí. He ganado en su estado por muchísimos puntos. Una cifra ridícula. Siempre."

También se refirió a las elecciones presidenciales.

"Tres veces gané las elecciones, las importantes, tres veces. Me estafaron la segunda vez porque hicieron trampa. No podemos permitir que eso vuelva a suceder", dijo.

Sobre la elección de 2020, tribunales, autoridades electorales y revisiones en varios estados no encontraron evidencia de fraude suficiente para cambiar el resultado, según The Grio.

Los asistentes comenzaron a corear "¡Trump, Trump, Trump!".

"Es increíble. Cuando estás aquí de pie, es como el amor", continuó Trump en Clarksville. "Podría decir las cosas más estúpidas y aplaudirías. 'Oh, te quiero tanto', es verdad."

La frase provocó risas y aplausos entre el público.

"Pero no decimos las cosas más estúpidas. Decimos cosas de sentido común", añadió, de acuerdo con The Grio.

Mensajes de Trump por el Día de Colón

Con motivo del Día de Colón, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que felicitó a la comunidad italoestadounidense y afirmó que demócratas, socialistas y comunistas de izquierda radical habían derribado estatuas del explorador.

"Esos días de saqueo han terminado y las estatuas han vuelto, más magníficas que nunca", escribió.

El viernes anterior, el mandatario ya se había referido a la figura de Cristóbal Colón.

"Hemos resucitado a Cristóbal Colón", declaró, según Fox News.

Trump restableció el Día de Colón mediante una proclamación, con lo que revirtió el reconocimiento oficial del Día de los Pueblos Indígenas que Joe Biden impulsó en 2021.

Una réplica de la estatua de Colón que fue derribada en Baltimore en 2020 se encuentra ahora en los terrenos de la Casa Blanca, junto al edificio Eisenhower, según una organización italoestadounidense.

"En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe", dijo el portavoz Davis Ingle.

Los críticos de Colón señalan su papel en el inicio de la colonización europea de América y el maltrato a los pueblos indígenas.