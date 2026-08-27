Piden suspender a la Asociación Médica de Israel de la WMA por no condenar el genocidio en Gaza

La prestigiosa revista médica británica The Lancet publicó una petición impulsada por organizaciones internacionales de trabajadores de la salud que solicita suspender a la Asociación Médica de Israel (IMA) de la Asociación Médica Mundial (WMA).

Los promotores acusan a la IMA de no condenar el genocidio que Israel realiza contra la población palestina, ni la destrucción del sistema sanitario en Gaza durante la guerra.

La iniciativa fue impulsada por organizaciones como Global Health BDS, Health Workers for Palestine, Doctors for Gaza, People's Health Movement y el Consejo Asesor de Salud de Jewish Voice for Peace. El pedido será analizado durante el congreso de la WMA que se celebrará en octubre en Rotterdam.

Según los firmantes, la IMA ha respaldado la narrativa del ejército israelí para justificar ataques contra hospitales y personal médico en la franja. El copresidente del Movimiento por la Salud del Pueblo, Wim De Ceukelaire, señaló en una carta publicada por The Lancet que la respuesta de la IMA fue "autoincriminatoria".

De Ceukelaire indicó que la asociación reiteró que Hamás utilizó hospitales como centros militares, el mismo argumento empleado por Israel para justificar ataques a infraestructura sanitaria. Añadió que esa postura ignora la falta de pruebas que respalden esas acusaciones y las denuncias de expertos de la ONU sobre ataques deliberados a hospitales y personal médico.

Entre los promotores de la campaña también figura Leslie London, profesor emérito de Salud Pública de la Universidad de Ciudad del Cabo, quien sostuvo que la IMA habría sido cómplice del trato recibido por los palestinos durante la guerra. La publicación recordó además que la Asociación Médica Británica suspendió sus vínculos con la organización israelí en junio de 2025.

Israel rechaza suspensión

La propia Asociación Médica Mundial respondió a la iniciativa. La organización señaló que se opone a excluir a cualquiera de sus miembros por acciones atribuidas a sus gobiernos, argumentando que una medida así reduciría la capacidad de denunciar injusticias y limitaría el diálogo entre médicos.

La WMA destacó además que la IMA es uno de sus miembros fundadores y que, a pesar de la evidencia que muestra el ataque sistemático a la infraestructura de salud de Gaza, ha "respaldado" sus principios éticos y profesionales.

"La Asociación Médica Mundial fue creada tras la Segunda Guerra Mundial para evitar que la medicina volviera a ser utilizada con fines políticos o ideológicos. Expulsar organizaciones médicas por criterios políticos pone en riesgo esa neutralidad", afirmó Emrani.

La controversia se suma a cuestionamientos previos contra The Lancet por publicaciones relacionadas con la guerra en Gaza. En 2024, la revista difundió una carta que estimaba hasta 186 mil palestinos muertos por la invasión Israelí. Uno de sus autores, Martin McKee, aclaró después que la cifra era ilustrativa y que había sido malinterpretada en el debate público.