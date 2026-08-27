La OMS declara a Uganda libre de ébola tras 42 días sin nuevos casos

Uganda fue declarado oficialmente libre de ébola por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras cumplir 42 días sin registrar nuevos casos. El anuncio se realizó este martes 25 de agosto, en una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Salud ugandés.

El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica. El país fue elogiado por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que había desbordado los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

"Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote", publicó la OMS en X.

La doctora Marie Belizaire, directora de preparación y respuesta ante emergencias de la OMS para África, precisó en rueda de prensa que ese plazo equivale a dos ciclos completos de incubación del virus.

No queda riesgo residual de ébola en el país y marca el fin del brote", afirmó Belizaire.

La OMS elogió al gobierno ugandés, al personal sanitario y a sus socios por las medidas adoptadas para contener el brote de ébola. AFP

La OMS elogió al gobierno, al personal sanitario y a sus socios por "las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia". El país de África Oriental registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la RDC, y dos fallecimientos; el último contagio confirmado se detectó el 21 de junio.

El gobierno ugandés ya había declarado el fin de la epidemia el 28 de julio, casi un mes antes del anuncio oficial de la OMS, con base en su propio análisis de la cadena de transmisión.

"Habíamos evaluado el riesgo, habíamos evaluado toda la cadena de transmisión y la dinámica de importación del virus en el país, y sabíamos que estábamos libres de ébola", declaró Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud de Uganda, a la cadena local NTV.

Habíamos evaluado el riesgo, habíamos evaluado toda la cadena de transmisión y la dinámica de importación del virus en el país, y sabíamos que estábamos libres de ébola", declaró Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud de Uganda, a la cadena local NTV.

"Sin embargo, la OMS tuvo que esperar porque ese es el procedimiento, esa es la directriz", agregó Atwine, quien pidió a los países que impusieron restricciones de viaje a Uganda durante el brote que las levanten.

La epidemia se acelera del lado congoleño

El panorama es distinto en la República Democrática del Congo, donde el brote, declarado el 15 de mayo, continúa expandiéndose.

Al 25 de agosto, el número de casos confirmados en el país había alcanzado los 5 mil 656, un incremento de 72 respecto al reporte del día anterior, con más de 2 mil 715 muertes registradas, de acuerdo con datos gubernamentales citados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

La provincia de Ituri, en el noreste del país, sigue siendo el epicentro del brote, con más de 4,700 personas infectadas. Se trata del brote de ébola de propagación más rápida jamás registrado.