Petro acusa bombazos de Ecuador y apela a Trump; Noboa lo niega

La tensión entre Ecuador y Colombia repuntó ayer. El presidente Gustavo Petro acusó ayer que una serie de bombardeos en la frontera con Ecuador dejó 27 cadáveres calcinados.

Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”, dijo vía X.

Mientras que su homólogo Daniel Noboa afirmó que su país está llevando a cabo ataques con bombas contra narcotraficantes pero aclaró que la ofensiva era dentro de su territorio.

Ecuador realiza desde operativos en cuatro provincias, donde declaró un toque de queda nocturno, en contra de las bandas criminales.

Con lo cual, Petro pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interceda ante Noboa. “Nosotros no queremos ir a una guerra”, declaró.

El izquierdista añadió que los ataques no fueron perpetrados por fuerzas de seguridad colombianas. No proporcionó más información sobre los cadáveres ni detalles sobre su ubicación.

Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, añadió.

En respuesta, Noboa dijo que, junto a la cooperación internacional, están bombardeando escondites de criminales, en gran parte colombianos, y responsabilizó al gobierno de Petro de permitir su infiltración a territorio ecuatoriano por su descuido de la frontera.

Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, publicó por su parte Noboa en X, luego de que Petro sugirió el lunes por la noche que Ecuador había lanzado las bombas.

“Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, insistió.

Ecuador ha declarado que sus operaciones contra el narcotráfico se llevan a cabo con el apoyo de Estados Unidos.

No ha informado de los avances de las acciones en su frontera con Colombia.

Asimismo, Noboa criticó que su país vecino recibió a los familiares de José Adolfo Macías, alias Fito, considerado el mayor criminal de Ecuador.

Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González”, insistió Noboa.

Posteriormente, el mandatario colombiano publicó una foto que mostraba una de las bombas: un cilindro verde oscuro entre la vegetación.

Investigar a profundidad esta bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde avión. Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida”, reiteró el mandatario.

De guerra comercial a tensión militar

Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Gustavo Petro, de Colombia, protagonizaron ayer su disputa más reciente, con acusaciones sin evidencias.

La confrontación sin embargo no es nueva.

El mes pasado, Noboa anunció el mes pasado que elevó los aranceles a los productos colombianos al 50%.

Con una posible alusión a las políticas estadunidenses, del presidente Donald Turmp, Noboa aseguró que su vecino no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico.

Petro dijo que estaba considerando una medida recíproca.

El gobierno de Petro ha tenido tantos tira y afloja con el gobierno de Estados Unidos, que ahora le demanda a Trump esta cercanía, sobre todo, teniendo en cuenta el estilo trumpista de Noboa”, dijo a la cadena Deutsche Welle el académico Christian Chacón, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Noboa decretó un toque de queda nocturno en cuatro provincias del país que entró el vigor el domingo pasado para realizar operaciones militares contra grupos criminales.

Ecuador y Estados Unidos comenzaron desde inicios de mes operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en territorio ecuatoriano.

Incluso Noboa asistió a la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump en Miami, el 6 de marzo pasado, en la que EU buscó un bloque continental de combate al crimen. Colombia no asistió.

Con información de Reuters.

*mcam