Perú va por su octavo presidente en 10 años: ¿Por qué quieren destituir a José Jerí?

El presidente interino de Perú, José Jerí, enfrenta un voto de destitución en el Congreso apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo, en un país que ya suma siete mandatarios en menos de una década.

La sesión extraordinaria fue convocada para este martes 17 de febrero tras reunir las 78 firmas necesarias para debatir la moción en pleno periodo de receso legislativo.

La votación ocurre en un momento particularmente delicado: Perú se prepara para elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril, y cualquier cambio en la jefatura del Estado podría profundizar la incertidumbre institucional.

Muchos peruanos apoyan la destitución del presidente interino REUTERS

¿De qué acusan a José Jerí?

Jerí, de 39 años y congresista del partido Somos Perú, niega haber cometido delito alguno.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró en una entrevista televisiva la víspera del debate parlamentario.

Sin embargo, tiene dos investigaciones fiscales abiertas en su contra:

La primera, abierta en enero de este año, es por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses”, tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que mantiene negocios con el gobierno. La segunda, abierta apenas este mes, es por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres durante su gestión.

La moción de censura lo acusa de inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. En el sistema político peruano, la figura de la incapacidad moral permanente permite al Congreso destituir a un mandatario no por delitos probados en juicio, sino por una valoración política de su conducta ética.

Dicha figura ha sido usada reiteradamente como herramienta de destitución presidencial, lo que ha convertido al Congreso en un actor central en los cambios de gobierno.

Este 17 de febrero se discutirá la destitución de Jerí Facebook Congreso de la República del Perú

Ruptura de alianzas y clima político adverso

Uno de los factores que debilitan a Jerí es la pérdida de respaldo político. Aunque proviene de un pequeño partido de derecha, la mayoría de sus aliados conservadores le retiraron el apoyo y promovieron su destitución junto con las bancadas minoritarias de izquierda.

El Congreso peruano está actualmente controlado por fuerzas de derecha, pero la fragmentación interna ha provocado constantes reacomodos. En este escenario, José Jerí quedó aislado en cuestión de semanas.

En Lima, la opinión pública aparece dividida. Mientras algunos ciudadanos consideran que la destitución es necesaria para preservar la ética institucional, otros temen que un nuevo relevo presidencial agrave la inestabilidad a pocas semanas de los comicios.

Un interinato marcado por la fragilidad

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre del año, tras la destitución de Dina Boluarte en medio de protestas masivas vinculadas a una ola de inseguridad y extorsiones en Lima y otras regiones.

Antes de llegar al Ejecutivo, Jerí se desempeñaba como jefe del Congreso. Su mandato interino está previsto hasta el 28 de julio, fecha en que debería entregar el poder al ganador de las elecciones generales de abril.

Pero, de prosperar la destitución, los legisladores peruanos tendrían que elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien automáticamente asumiría la jefatura del Estado de manera interina. Es decir, el país podría sumar un octavo presidente en 10 años.

El presidente interino de Perú, José Jerí, rechaza las acusaciones en su contra AFP

Cronología de la inestabilidad política en Perú

Perú está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia reciente como república. Tras la salida de Ollanta Humala, en 2016, inició un periodo de creciente tensión institucional. Desde entonces, siete presidentes han pasado por el poder.

1. Pedro Pablo Kuczynski (julio de 2016 a marzo de 2018)

Renunció en marzo tras enfrentar dos intentos de vacancia por incapacidad moral permanente. Su salida se produjo en medio de acusaciones por presuntos vínculos con la constructora Odebrecht y la difusión de videos que evidenciaban presunta compra de votos para evitar su destitución.

2. Martín Vizcarra (marzo 2018 el noviembre de 2020)

Asumió tras la renuncia de Kuczynski. En septiembre de 2019 disolvió el Congreso en medio de un conflicto institucional. En noviembre de 2020 fue destituido bajo la figura de incapacidad moral permanente, tras acusaciones de presuntos sobornos cuando era gobernador regional.

3. Manuel Merino (noviembre de 2020)

Como presidente del Congreso, asumió tras la destitución de Vizcarra. Su gobierno duró apenas cinco días. Renunció luego de intensas protestas en todo el país, cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y la muerte de dos jóvenes durante manifestaciones contra su administración.

4. Francisco Sagasti (noviembre de 2020 a julio de 2021)

Designado por el Congreso para encabezar un gobierno de transición tras la crisis política de noviembre de 2020. Su mandato se centró en estabilizar el país y conducir el proceso electoral de 2021. Entregó el poder tras completar el periodo constitucional pendiente.

5. Pedro Castillo (julio de 2021 a diciembre de 2022)

Electo en 2021, enfrentó constantes choques con el Congreso y múltiples intentos de vacancia. En diciembre de 2022 anunció la disolución del Legislativo y la instauración de un gobierno de excepción, medida considerada inconstitucional. Fue destituido y posteriormente detenido.

6. Dina Boluarte (diciembre 2022 a octubre de 2025)

Asumió tras la destitución de Castillo, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú. Su llegada estuvo marcada por protestas y una fuerte crisis social. Enfrentó cuestionamientos políticos y sociales, además de investigaciones fiscales, en un contexto de alta polarización.

7. José Jerí (octubre 2025 a la fecha)

Enfrenta un voto de destitución por presunta inconducta funcional e investigaciones fiscales en curso.

La eventual destitución de José Jerí, de concretarse, ampliaría la lista de presidentes que no han concluido su mandato en la última década. Perú ha atravesado una etapa marcada por cambios recurrentes en el Ejecutivo, procesos de vacancia, investigaciones fiscales y tensiones constantes entre el Congreso y el gobierno de turno.

En ese contexto, el desenlace del proceso dependerá de las decisiones que adopte el Legislativo y de los mecanismos institucionales previstos en la Constitución peruana.

Perú suma siete presidentes en una década; la mayoría han sido destituidos. X: @PedroCastilloTe/@DinaBoluarteof

Con información de AFP