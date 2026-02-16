Cuba se llena de basura ante escasez de combustible; camiones recolectores no operan

La escasez de combustible en Cuba redujo la recolección de basura en La Habana, donde solo 44 de 106 camiones operan, y comienza a afectar sectores clave como turismo, servicios médicos y tabaco.

En distintos puntos de la capital se observan montones de residuos acumulados en esquinas y avenidas. Residentes reportan que en algunos barrios no pasa un camión recolector desde hace más de 10 días.

El medio estatal Cubadebate informó que la falta de diésel obligó a paralizar más de la mitad de la flota de recolección. El Gobierno aplica racionamiento para priorizar hospitales y generación eléctrica.

La basura comienza a acumularse en calles de Cuba ante la escasez de combustible. Reuters

La caída del suministro petrolero se intensificó en los últimos dos meses. Venezuela, principal proveedor histórico, suspendió envíos en diciembre. México anunció que dejaría de suministrar combustible tras advertencias de Washington sobre posibles sanciones comerciales.

Estados Unidos mantiene un embargo económico desde la década de 1960 y en los últimos meses reforzó sanciones contra buques que transportan crudo hacia la isla.

Servicios médicos, principal fuente de divisas

El envío de brigadas médicas al extranjero representa la mayor entrada de divisas para Cuba. En 2025 generó 7 mil millones de dólares, según cifras oficiales.

De acuerdo con La Habana, 24 mil profesionales de la salud trabajaban el año pasado en 56 países; 13 mil de ellos en Venezuela.

La presión diplomática de Washington ha impactado estos acuerdos. Guatemala puso fin a un convenio de 27 años con Cuba. Antigua y Barbuda rompió su alianza en diciembre. Guyana anunció que buscará pagar directamente a los médicos cubanos, sin intermediación estatal.

El ministro de Salud de Guyana, Frank Anthony, declaró que los acuerdos “van a cambiar con el tiempo”.

Turismo en retroceso

El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y emplea a más de 300 mil personas.

Los ingresos del sector cayeron 70% entre 2019 y 2025, según estimaciones basadas en cifras oficiales.

Tras el anuncio de escasez de combustible para aeronaves, aerolíneas canadienses y rusas, así como Latam Airlines, informaron la suspensión de vuelos una vez repatriados sus pasajeros.

Al menos cinco países recomendaron evitar viajes a la isla.

En Trinidad, a 325 kilómetros de La Habana, propietarios de alojamientos reportan cancelaciones para marzo.

Remesas bajo presión

Las remesas formales prácticamente desaparecieron tras la suspensión de operaciones de Western Union en 2020, con una breve recuperación entre 2023 y 2025.

Actualmente, gran parte del dinero llega de manera informal mediante viajeros conocidos como “mulas”.

El congresista republicano Carlos Giménez solicitó a aerolíneas estadounidenses cancelar vuelos hacia Cuba, lo que podría afectar también estos envíos informales.

Tabaco enfrenta obstáculos en plena cosecha

Los habanos representan otra fuente relevante de divisas, con ventas por 827 millones de dólares en 2024.

Productores en la región de Vuelta Abajo reportan dificultades para riego y transporte por falta de combustible. Algunos utilizan paneles solares para mantener sistemas básicos.

La cancelación del Festival del Habano, previsto para finales de febrero, elimina una fuente adicional de ingresos. En 2025 la subasta anual superó 16 millones de euros, recursos destinados oficialmente al sistema de salud.

RLO