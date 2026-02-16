Café, apps y sensores: El plan del Vaticano para los 400 años de la Basílica de San Pedro

La Basílica de San Pedro, corazón del catolicismo y joya de la arquitectura renacentista, cumple 400 años y el Vaticano los celebrará con una apertura sin precedentes.

Se dio a conocer que en 2026 el acceso será total a su terraza y se instalará una moderna cafetería, todo ello enmarcado en un nuevo sistema de seguridad que busca proteger el templo sin convertirlo en una fortaleza militar.

Una terraza abierta al cielo: Café y cultura a 100 metros

El cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica, anunció una reforma que cambiará la experiencia de los 20,000 visitantes que recibe el templo diariamente. Hasta ahora, solo un tercio de la terraza era accesible al público; con la nueva iniciativa, toda la superficie del techo podrá ser recorrida.

Esta reforma incluye la duplicación de la zona de refrigerios, que alcanzará los 100 metros cuadrados. El Vaticano, que anteriormente había intentado restar importancia a los rumores sobre una cafetería por temor a las críticas sobre la comercialización de un lugar sagrado, finalmente confirmó que el espacio servirá para ofrecer comodidad a los peregrinos.

Además, la terraza albergará exhibiciones educativas para niños y adultos sobre la historia de la construcción y el mantenimiento del monumento.

Instalarán más exhibiciones al interior de la basílica AFP

Seguridad inteligente: El reto de evitar la militarización

El aumento del flujo de visitantes y los recientes incidentes de vandalismo obligaron a la Santa Sede a replantear su estrategia de vigilancia. El cardenal Gambetti fue enfático al señalar que, aunque se están reforzando las medidas, el objetivo es evitar la militarización de la iglesia.

Nos preguntamos hasta dónde debemos llegar... creemos que debe seguir siendo un lugar que deje a las personas con una sensación de libertad", afirmó el cardenal.

Actualmente, la seguridad discreta al interior de la iglesia más grande del mundo está a cargo de entre 40 y 60 personas, pero el Vaticano implementará nuevas medidas tecnológicas que pasarán desapercibidas para el ojo del turista.

El factor vandalismo

La necesidad de mayor control surge tras una serie de actos vandálicos en torno al altar mayor, situado bajo el icónico baldaquino de Bernini:

Octubre de 2025: Un hombre fue detenido tras orinar sobre el altar mayor.

Febrero de 2025: Un individuo derribó y dañó varios candelabros históricos.

Junio de 2023: Un hombre de origen polaco se desnudó sobre el altar en protesta contra la guerra en Ucrania.

Gambetti advirtió sobre el peligro de los "comportamientos imitativos" fomentados por las redes sociales y pidió a los medios evitar la difusión de detalles que puedan servir como tutoriales para personas vulnerables.

La vigilancia aumentará debido al incremento de visitantes y de actos vandálicos AFP

Tecnología 4.0: Sensores y apps de traducción

Para gestionar el reto logístico de las multitudes, el Vaticano también anunció un sistema de reservación en tiempo real. Este funcionará mediante una red de sensores que monitorearán el aforo exacto dentro de la basílica.

A la par, se lanzó una aplicación que permitirá a los fieles seguir las liturgias del Papa León XIV traducidas a 60 lenguas en sus teléfonos móviles, facilitando la participación universal en la fe desde el dispositivo personal de cada peregrino.

La relevancia de estas reformas radica en la naturaleza misma del edificio. La Basílica de San Pedro no es solo un museo; es el lugar que alberga la tumba de San Pedro, el primer Papa y uno de los 12 apóstoles de Jesús, de acuerdo con las escrituras.

La construcción actual, que reemplazó a una iglesia antigua del siglo IV, comenzó en 1506 bajo el mandato del Papa Julio II y fue terminada en 1626.

Tras cuatro siglos de ser el epicentro del catolicismo, estas nuevas medidas buscan que el monumento siga siendo accesible y seguro para las futuras generaciones, equilibrando su herencia espiritual con las demandas del turismo global del siglo XXI.

Con información de AFP y Reuters.