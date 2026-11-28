Cientos de miles de personas permanecían sin electricidad en Estados Unidos durante el Black Friday, luego de que una tormenta azotara el este del país en la víspera del Día de Acción de Gracias y provocara afectaciones en el suministro eléctrico, los vuelos y las festividades.

El temporal del jueves estuvo acompañado de fuertes lluvias y vientos intensos, que ocasionaron la caída de árboles y líneas eléctricas desde New Hampshire hasta Carolina del Norte, en una de las temporadas de viajes más concurridas del año.

De acuerdo con el sitio PowerOutage.us, cerca de 900 mil clientes continuaban sin suministro eléctrico durante el viernes. Las afectaciones también alcanzaron el transporte aéreo, con alrededor de mil 600 retrasos y más de 500 cancelaciones de vuelos, según el servicio de seguimiento FlightAware.

Foto: AFP.

Pensilvania, el estado más afectado por los apagones

Pensilvania encabezó la lista de estados con más cortes de electricidad, al registrar alrededor de 122 mil personas sin servicio. La tormenta también provocó afectaciones en Misuri, donde unas 72 mil personas permanecían sin luz debido a un temporal que dejó hasta 38 centímetros de nieve en la parte oriental del estado.

En Nueva York, casi 45 mil personas seguían sin electricidad. En esa ciudad, el tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy’s tuvo que posponerse para este viernes, en lo que representó su primera postergación en 100 años de historia.

La última gran alteración del desfile ocurrió en 1971, también debido al mal tiempo. En tanto, el evento únicamente dejó de realizarse entre 1942 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial.

Black Friday continúa pese a las afectaciones por la tormenta

Pese a las condiciones meteorológicas adversas y los problemas ocasionados por la tormenta, el espíritu de compras del Black Friday no se detuvo en Estados Unidos.

Desde las primeras horas del viernes, decenas de personas salieron a las calles para aprovechar las ofertas comerciales, mientras continuaban los apagones y las alteraciones en los vuelos.

Con información de AFP y Europa Press.