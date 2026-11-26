El Metro de Londres enfrenta importantes interrupciones en su servicio desde este jueves, luego de que trabajadores iniciaran el primero de los ocho días de huelga no consecutivos previstos durante el invierno boreal. El paro de operadores provocará retrasos, suspensiones de líneas y complicaciones en los desplazamientos de millones de usuarios.

La red de transporte subterráneo, conocida como The Tube, registra entre tres y cuatro millones de pasajeros diarios, por lo que la protesta sindical amenaza con afectar la movilidad en distintos puntos de la capital británica.

De acuerdo con la autoridad de transporte de Londres, la huelga de 24 horas tendrá consecuencias hasta la tarde del viernes. Tres líneas quedarán suspendidas, incluida una de las principales conexiones entre la ciudad y el aeropuerto de Heathrow.

Las afectaciones no se limitarán a las rutas que dejarán de operar. La autoridad de transporte advirtió que toda la red experimentará modificaciones en sus horarios y una reducción general de los servicios.

Además, el funcionamiento del sistema subterráneo se interrumpirá desde primeras horas de la noche del jueves, lo que obligará a los usuarios a buscar alternativas para completar sus recorridos.

La situación representa un desafío para quienes utilizan diariamente el transporte público para trasladarse al trabajo, centros educativos, zonas comerciales y conexiones aeroportuarias.

¿Por qué la huelga de operadores del Metro de Londres?

El paro fue convocado por el sindicato RMT, que rechaza los planes para implementar nuevas condiciones laborales relacionadas con una semana de trabajo voluntaria de cuatro días.

La organización sindical sostiene que los cambios propuestos podrían empeorar las condiciones de los maquinistas, debido a que tendrían que pasar más tiempo conduciendo los trenes.

El conflicto laboral se centra, por tanto, en la distribución de las jornadas y el impacto que tendría la reorganización de los turnos sobre los trabajadores del sistema de transporte londinense.

La protesta de este jueves forma parte de un calendario de ocho días de huelga no consecutivos programados para el invierno boreal.

Después del primer paro, están previstas otras dos huelgas de 24 horas a mediados de diciembre. Posteriormente, las movilizaciones continuarán durante enero y febrero.

La continuidad de las medidas sindicales mantiene la incertidumbre sobre el funcionamiento del Metro de Londres durante los próximos meses, especialmente para los pasajeros que dependen de este servicio para sus actividades cotidianas.

Bicicletas eléctricas, una alternativa

Ante las interrupciones, los servicios de movilidad alternativa también se preparan para recibir más usuarios.

Lime, uno de los principales proveedores de bicicletas eléctricas de Londres, informó que prevé un incremento en la demanda de sus unidades, luego de que este comportamiento ya se registrara durante huelgas anteriores.

La capital británica cuenta con una oferta de aproximadamente 50 mil bicicletas eléctricas, que podrían convertirse en una opción para quienes buscan evitar los retrasos del transporte subterráneo.