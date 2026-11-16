El papa León XIV culminó su intensa gira de 12 días por Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima, Perú. Ante cerca de 1.5 millones de fieles, el pontífice reafirmó su compromiso social y demostró una notable fortaleza física.

Este viaje disipó las dudas sobre la recuperación del sumo pontífice de 71 años, quien recientemente superó una cirugía de cáncer de pulmón. Su resistencia marcó una jornada histórica para la Iglesia católica.

El papa León XIV fue captado mientras se llevaba la mano al ojo durante su recorrido en el papamóvil en Perú, después del incidente con un objeto lanzado por un asistente. Reuters

Lanzan rosario al Papa y le pega en la cara

Durante su trayecto hacia la base aérea de Las Palmas, un peculiar incidente rompió la conocida "racha invicta" del Papa. Mientras saludaba desde el papamóvil, un devoto arrojó un decenario -una pulsera que representa una decena del rosario-, el cual lo impactó cerca de su ojo derecho.

Aunque el pontífice es famoso por sus rápidos reflejos —habiendo atrapado peluches y banderas en el pasado—, esta vez no logró esquivar el objeto. Sin embargo, continuó su recorrido frotándose el rostro sin perder el buen humor.

El pontífice de 71 años y tenista es conocido por su inusual destreza para su edad, pero ya ha fallado antes. En un evento anterior en Roma, se disculpó con el camarógrafo del Vaticano que iba en la parte trasera de su papamóvil por haberlo golpeado cuando intentaba atrapar algo que le habían lanzado y que también se le escapó.

El papa León XIV recorrió las calles rodeado de miles de personas que acudieron a recibirlo. Durante el trayecto fue captado llevándose la mano al rostro tras recibir el impacto de un objeto. Reuters

La visita del Papa por Sudamérica abarcó Uruguay, Argentina y Perú, congregando a millones de personas. Durante su recorrido, León XIV aprovechó para poner en el centro del debate temas cruciales de su joven papado:

Justicia social: Exigió a líderes políticos que el crecimiento económico beneficie a los más pobres, ancianos y personas con discapacidad.

Protección ambiental: En su paso por la Amazonía, denunció la destrucción de la selva y el abandono de las comunidades indígenas.

El papa León XIV continuó su recorrido en el papamóvil durante su visita a Perú, donde protagonizó un incidente luego de que un objeto lanzado por la multitud impactara cerca de su ojo. Reuters

Reparación a víctimas: Mantuvo reuniones con sobrevivientes de abusos clericales, exigiendo justicia y acciones concretas.

Lucha contra la violencia: En Uruguay, condenó enérgicamente el narcotráfico y la violencia contra las mujeres.

Para el Papa, nacido en Chicago bajo el nombre de Robert Francis Prevost, llegar a Perú fue un verdadero regreso a casa. Vivió casi dos décadas en este país andino sirviendo como misionero y obispo, llegando incluso a nacionalizarse.

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento al acercarse a un bebé vestido de rojo durante su visita a Perú, donde miles de personas salieron a las calles para recibirlo. Reuters

La parte físicamente más exigente de su viaje por Perú lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica.

En Pucallpa, dijo que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

Con la frase: "¡El pueblo peruano también es mi pueblo!", el Papa selló un viaje profundamente personal y agotador, demostrando que su misión está más viva que nunca.

El papa León XIV concluyó su visita a Perú entre muestras de afecto de miles de personas, como parte de una gira sudamericana de 12 días que incluyó encuentros multitudinarios y mensajes sobre justicia social. Reuters

Con información de agencias