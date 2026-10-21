Los demócratas aventajan en intención de voto y en todos los temas claves en la elección

Una encuesta del diario New York Times publicada este miércoles destaca que los demócratas llevan once puntos de ventaja en intención de voto entre electores para los comicios que se celebrarán en menos de dos semanas.

Los demócratas aventajan en confianza electoral en todos los temas claves para las elecciones intermedias del 3 de noviembre, incluso en el manejo del tema de la migración, que constantemente fue el mayor arsenal electoral del presidente Trump y los legisladores republicanos.

El Times preguntó en la consulta: “en qué partido confía para hacer un mejor trabajo en cada uno de los siguientes temas”, y, en todos, la confianza fue mayor para los demócratas. Pero la mayor confianza se deposita en los temas más sentidos en esta elección: la atención médica, el costo de la vida, los precios de la gasolina y la guerra contra Irán.

También la confianza a los demócratas es mayor en cuanto al manejo de la economía, la inmigración, la corrupción y la inteligencia artificial.

El presidente Trump regresó a la Casa Blanca al prometer en campaña terminar con la inflación desde el primer día de su segundo mandato y deportar masivamente, presuntamente a los peores de los peores inmigrantes indocumentados.

Hoy el 55 por ciento de los electores opina que los demócratas harían mejor trabajo en controlar el costo de la vida, contra 40 por ciento que piensa que los republicanos lo harán.

En migración el 50 por ciento opina que los demócratas harían un mejor trabajo, contra 46 pro ciento que opina que los republicanos lo hacen mejor. Este es el tema en el que los republicanos tienen esta vez su calificación más alta, sin embargo, es menor que la que obtienen los demócratas.