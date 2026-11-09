Buscan destituir a Pete Hegseth, jefe del Pentágono, tras revés electoral

El congresista republicano Thomas Massie presentó el lunes una propuesta para destituir del cargo al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Massie presentó su propuesta con carácter de urgente para forzar una votación en el pleno de la Cámara de Representantes en los próximos dos días.

El legislador presentó ocho argumentos para un juicio político contra Hegseth, la mayoría de ellos relacionados con la guerra contra Irán, pero también con referencias a Venezuela, Yemen y las 80 lanchas de pescadores destruidas con drones, presuntamente por actividades de narcotráfico.

Al leer los argumentos, dijo que Hegseth cometió “delitos graves y faltas leves”, por los que el actual jefe del Pentágono “amerita un juicio político”.

La bancada demócrata necesitaría que por lo menos tres congresistas republicanos votaran a favor para alcanzar la mayoría simple necesaria para llevar a cabo el juicio político.

Varios congresistas republicanos han expresado molestia con Hegseth porque atribuyen a la guerra contra Irán los resultados de las elecciones intermedias del martes, en las que perdieron por amplio margen las mayorías en el Congreso y el Senado.

El presidente Trump, sin embargo, ha expresado su satisfacción por el desempeño de Hegseth y ha dicho que planea mantener a su secretario en el cargo. El mandatario conserva influencia en su partido.

Hegseth, por su parte, dijo que este martes ofrecerá una rueda de prensa, la primera en seis meses, para hablar sobre el tema, e invitó a los periodistas a que elaboren de antemano sus preguntas.