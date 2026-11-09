Papa León XIV en Argentina: ‘Olé, olé’ congrega a más de dos millones y medio de fieles

Buenos Aires se convirtió en el escenario de la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV. Entre cánticos, banderas y lágrimas, una multitud recibió al Papa en Palermo, donde defendió el valor de la familia cristiana, recordó con emoción a Francisco y pidió reconocer la dignidad de las personas con discapacidad.

La avenida del Libertador se transformó en un corredor de fe. Desde las primeras horas de la madrugada, miles de personas comenzaron a llegar al barrio porteño de Palermo para participar de un acontecimiento que terminaría reuniendo a más de dos millones y medio de fieles, según las cifras difundidas por el Vaticano.

El escenario fue el Monumento a los Españoles, donde el papa León XIV encabezó este lunes una celebración que superó las expectativas de convocatoria y se convirtió en la misa más multitudinaria de su pontificado.

Olé, olé, León, León", gritaba la multitud mientras agitaba banderas argentinas y vaticanas. El entusiasmo acompañó el paso del papamóvil por un corredor humano de más de dos kilómetros sobre la avenida del Libertador.

Había familias completas, jubilados, jóvenes, grupos parroquiales y peregrinos que habían viajado desde distintas provincias argentinas y países vecinos. Algunos llegaron en autobuses organizados por sus comunidades religiosas; otros hicieron largas filas desde la madrugada para conseguir un lugar cerca del escenario.

La imagen fue la de una Buenos Aires movilizada por la visita papal, pero también la de una sociedad que encontró en el encuentro religioso un espacio para expresar sus preocupaciones, sus esperanzas y sus demandas.

Personas observan la visita del Papa León XIV al hogar de atención residencial Pequeño Cottolengo Don Orione en una pantalla gigante en Claypole. AFP

"Un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época"

En el centro de su homilía, León XIV eligió hablar de la familia cristiana y de su importancia en una época atravesada por dificultades sociales, económicas y personales.

Hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", afirmó el pontífice al referirse a la familia.

El Papa no se limitó a plantear una reflexión religiosa. También llamó a recuperar los gestos cotidianos que, desde su perspectiva, permiten transmitir valores y fortalecer los vínculos entre padres e hijos.

Mencionó acciones sencillas, pero cargadas de significado: "La bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".

La referencia encontró una respuesta inmediata entre los asistentes. Para muchos, el mensaje del pontífice puso palabras a una preocupación que excede las paredes de las iglesias: la fragilidad de los vínculos familiares y la necesidad de reconstruir espacios de diálogo.

Marta Lima, una docente jubilada de 63 años, destacó precisamente ese aspecto de la homilía.

La mujer valoró el llamado a "fortalecer los lazos de la familia" y expresó una reflexión que vinculó directamente con la violencia social: "Eso es justamente lo que nos hace falta y, cuando no está, es el inicio de todas las violencias".

Emoción de los fieles y el recuerdo de Francisco

Uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó cuando León XIV recordó a su antecesor, el papa Francisco, a quien mencionó como "nuestro amado".

La referencia generó un clima especial entre los asistentes, especialmente en un país donde Francisco conserva una fuerte presencia simbólica por su origen argentino.

Pero la misa también estuvo atravesada por las historias de quienes llegaron hasta Palermo buscando un mensaje de esperanza.

Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que viajó desde Wilde junto a su hermana y varios vecinos, no pudo contener la emoción al hablar de la situación del país.

Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos", expresó al borde del llanto.

Después agregó una frase que sintetizó el sentimiento de muchos de los presentes: "Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto".

En esas palabras apareció otra dimensión de la visita papal: más allá de la celebración religiosa, una parte de la multitud esperaba encontrar en León XIV una voz capaz de hablar sobre las divisiones, las dificultades y las incertidumbres que atraviesa la Argentina.

Multitud de millones siguió la misa desde 33 pantallas gigantes

La convocatoria obligó a desplegar un importante operativo de organización. Miles de personas hicieron fila desde la madrugada para ubicarse frente al vallado, a unos 100 metros del escenario principal.

Sin embargo, la mayoría tuvo que seguir la ceremonia a través de alguna de las 33 pantallas gigantes instaladas en el predio y sus alrededores.

La espera también tuvo sus propias escenas. En distintas esquinas, jóvenes con guitarras animaban a los peregrinos con canciones religiosas, palmas y cánticos.

Cerca de los accesos se instalaron puestos de venta de recuerdos de la visita: camisetas, gorras, banderines y productos tradicionales como alfajores y dulce de leche con imágenes del pontífice.

La celebración terminó con una comunión multitudinaria. Se instalaron puestos móviles para distribuir las hostias y también participaron laicos en la entrega, ante la cantidad extraordinaria de personas que se acercaron a recibirlas.

La dimensión del encuentro convirtió a la misa de Buenos Aires en una de las imágenes más importantes de la visita de León XIV a América Latina.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad"

Antes de encabezar la misa en Palermo, el pontífice había comenzado su jornada en el Cottolengo Don Orione, una institución ubicada en Claypole, en las afueras de Buenos Aires, dedicada al cuidado de personas con discapacidad.

Allí, frente a una comunidad que alberga a 410 adultos, León XIV puso el foco en la inclusión y en la responsabilidad social hacia quienes necesitan mayores niveles de acompañamiento.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", sostuvo.

El mensaje tuvo una de sus expresiones más contundentes cuando defendió la dignidad de quienes viven en esa institución.

Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", afirmó.

Y profundizó su reflexión al señalar que las personas con discapacidad pueden ayudar a la sociedad a recordar "cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es importante en la vida".

La visita tuvo una fuerte dimensión humana. Según las cifras difundidas por fuentes vaticanas sobre la base de datos de autoridades locales, unas 3,000 personas participaron del encuentro en el Cottolengo, mientras que alrededor de 100,000 se ubicaron a ambos lados del recorrido para recibir al Papa.