El papa León XIV asegura que conflicto en Medio Oriente tensa relación entre judíos y cristianos

El papa León XIV afirmó este miércoles que los recientes conflictos en Medio Oriente han puesto a prueba las relaciones entre judíos y cristianos, al reconocer que las distintas posturas frente a la violencia han tensado los canales de comunicación, aunque sin romperlos.

En un nuevo decreto que conmemora seis décadas de esfuerzos de la Iglesia católica en favor del diálogo interreligioso, el pontífice reiteró la condena tanto al antisemitismo como a la islamofobia, subrayando que la misión de la Iglesia es mantener abiertos los espacios de encuentro entre comunidades de fe.

El diálogo judeocristiano ha sufrido tensiones por los conflictos en Medio Oriente, pero los pilares construidos a lo largo de 60 años se mantienen firmes. Sobre estos cimientos es posible y necesario seguir construyendo”, señala el documento elaborado por tres oficinas principales del Vaticano y aprobado por León XIV.

El decreto fue publicado en el marco del aniversario del histórico texto de 1965 que marcó un giro en las relaciones entre judíos y cristianos, tras siglos de acritud. Aunque no menciona un conflicto específico, el pontífice, primer papa nacido en Estados Unidos, ya había criticado anteriormente la guerra en Irán, lo que generó la reacción del presidente Donald Trump, quien lo acusó de ser “débil en materia de crimen” y “terrible para la política exterior”.

El texto describe el combate contra el antisemitismo como una “lucha compartida” entre judíos y cristianos, y advierte que las actitudes islamófobas “no distinguen” entre la violencia extremista y la vida cotidiana de millones de musulmanes en el mundo.

Con este decreto, León XIV busca reafirmar la continuidad del diálogo interreligioso como un eje central de la Iglesia católica, incluso en un escenario global marcado por guerras, tensiones diplomáticas y discursos de odio.

Con información de Reuters.