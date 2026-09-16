VIDEO: ‘Hulk’ de Ohio rompe sus esposas y ataca a dos custodios tras recibir sentencia

Un hombre que acababa de ser condenado a un año de prisión protagonizó un violento intento de fuga dentro de un tribunal de Ohio, donde logró romper las esposas que llevaba puestas, atacó a dos custodios y corrió hacia la salida antes de ser sometido con una pistola Taser. Todo quedó grabado en videos.

El protagonista es Timothy J. Reaggle, de 21 años, residente de Wellsville, quien había acudido el lunes pasado al Tribunal del Condado de Columbiana, en Lisbon, para escuchar su sentencia por un caso ocurrido en 2025.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble y las imágenes posteriormente comenzaron a difundirse en redes sociales.

Rompió las esposas y atacó a un custodio

De acuerdo con medios locales, Reaggle fue sentenciado a 12 meses de prisión por varios delitos derivados de un incidente ocurrido en febrero de 2025 en St. Clair Township.

Al terminar la audiencia, el custodio Keith Thorn le colocó las esposas en la parte frontal de las manos y comenzó a escoltarlo por el pasillo hacia un área de detención.

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Fue entonces cuando Reaggle comenzó a manipular las esposas hasta conseguir romperlas.

Las imágenes muestran cómo el joven se libera, se gira de manera repentina y golpea a Thorn, quien cae al suelo. Después, Reaggle corre por el pasillo y se impacta contra otro custodio, identificado como Steve Boyd, quien también termina en el piso.

Un testigo, Leland Monte, relató que observó cómo Reaggle manipulaba las esposas antes de romperlas y atacar al custodio.

Fue una situación completamente fuera de control”, relató el testigo a medios locales, al señalar que su preocupación inicial fue auxiliar al agente que había quedado en el suelo.

Intentó llegar a la puerta del tribunal

Después de derribar a los dos custodios, Reaggle corrió hacia las escaleras del edificio.

El agente Nick Rusyn inició la persecución, mientras que en el primer piso otros elementos intentaron cerrarle el paso.

Ahí intervinieron el agente Coltan Vollnogle y el detective Jesse Smith, pero Reaggle consiguió zafarse nuevamente y continuó hacia la zona de acceso principal.

Excélsior

Cuando estaba cerca de las puertas del tribunal, Rusyn utilizó una pistola Taser para detenerlo.

Reaggle cayó al suelo y los agentes consiguieron someterlo, volver a colocarle las esposas y trasladarlo nuevamente bajo custodia.

Nunca logró salir del edificio.

Dos custodios terminaron en el hospital

El ataque dejó lesionados a Thorn y Boyd.

El sheriff del condado de Columbiana, Brian McLaughlin, confirmó que ambos sufrieron fracturas y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Posteriormente fueron dados de alta, aunque las lesiones les impedirían regresar inmediatamente a sus labores.

Thorn, quien también es integrante del gobierno municipal de Wellsville, presentó lesiones en el rostro y la cabeza después de caer durante el ataque.

¿Por qué estaba preso Timothy Reaggle?

El intento de fuga ocurrió después de que Reaggle recibiera una sentencia de un año de prisión por delitos derivados de un caso ocurrido el 14 de febrero de 2025.

De acuerdo con reportes judiciales, Reaggle se declaró culpable en julio de cargos reducidos que incluyeron:

Agresión agravada en cuarto grado.

Incumplimiento de una orden policial.

Amenazas agravadas.

Dos cargos de agresión.

En aquel incidente, fue acusado de agredir a tres personas en St. Clair Township. Entre los señalamientos se encontraba haber golpeado a una mujer, atacar a un hombre y amenazar a otra persona con un cuchillo, además de haber huido posteriormente de la policía.

Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía había solicitado 15 meses de prisión, mientras que la defensa pidió una medida que evitara su ingreso a prisión. El juez Scott Washam finalmente impuso una pena de 12 meses.

Enfrentará nuevos cargos

El intento de fuga podría aumentar el tiempo que Reaggle permanezca privado de la libertad.

Inicialmente, el sheriff Brian McLaughlin informó que se contemplaban cargos por agresión contra agentes, fuga y resistencia al arresto.

Sin embargo, las autoridades informaron este miércoles que el caso será presentado ante un gran jurado, por lo que los nuevos cargos todavía se encuentran en proceso.

Mientras continúa la investigación, Reaggle será trasladado a prisión para comenzar a cumplir la condena de un año que ya le fue impuesta.

¿Qué hizo Timothy Reaggle en 2025?

Según el reporte policial y posteriormente los documentos judiciales, Reaggle entró a una vivienda y comenzó una pelea con varias personas.

La secuencia señalada por las autoridades fue:

Una mujer le pidió que se fuera de la vivienda. Reaggle presuntamente la golpeó con la cabeza en el rostro.

Después, cuando un hombre salió de la casa, Reaggle presuntamente lo persiguió, lo derribó y lo golpeó.

Otro hombre declaró que, cuando Reaggle comenzó a pelear dentro de la vivienda, sacó un cuchillo y se lo colocó en el cuello, mientras lo amenazaba.

Cuando llegó la policía de St. Clair Township, los agentes localizaron el vehículo de Reaggle e intentaron detenerlo.

Reaggle no se detuvo inicialmente y huyó de los agentes, aunque posteriormente terminó deteniéndose.

Por ese episodio inicialmente enfrentó cargos mucho más graves, entre ellos felonious assault (agresión grave), fuga/elusión de la policía y dos cargos de agresión. Posteriormente, el gran jurado lo acusó también de aggravated burglary (allanamiento/robo agravado), además de otros delitos.

¿Y qué pasó finalmente con esos cargos?

Reaggle no fue sentenciado por todos los cargos originales tal como fueron presentados.

En julio de 2026 se declaró culpable de delitos reducidos:

Aggravated burglary, delito grave de tercer grado, reducido de uno de primer grado.

Aggravated assault, delito grave de cuarto grado, reducido del cargo original de segundo grado por felonious assault.

Failure to comply with an order or signal of a police officer, como delito menor, reducido del cargo original.

Aggravated menacing, delito menor.

Dos cargos de assault, también delitos menores.

Por esos hechos, el juez Scott Washam le impuso un año de prisión el 14 de septiembre de 2026, justo antes de que ocurriera el intento de fuga en el tribunal.

Y hay un detalle relevante, después de escuchar la sentencia, Reaggle habría dicho una grosería mientras el custodio Keith Thorn se disponía a sacarlo de la sala. El juez lo hizo regresar y le preguntó si había dicho eso. Reaggle lo reconoció y negó haber puesto un cuchillo en el cuello de alguien, pero el juez decidió no aumentarle la pena. Poco después ocurrió el ataque en el pasillo y el intento de fuga.

En otras palabras, el episodio de 2025 no fue un simple altercado. Fue un caso que comenzó con una acusación de haber agredido a tres personas, incluida una amenaza con cuchillo, además de una persecución policial. Sin embargo, mediante un acuerdo judicial, Reaggle terminó declarándose culpable de cargos menores y recibió 12 meses de prisión.

Hoy está a la espera de otra sentencia, estaremos atentos.