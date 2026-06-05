Papa León se reunirá con víctimas de abusos sexuales de la iglesia católica en España

El Papa León se reunirá con supervivientes de abusos sexuales por parte del clero católico durante su visita de una semana a España, informó el Vaticano el viernes.

Según un comunicado, solo se facilitará más información tras la reunión, con el fin de proteger la privacidad de los supervivientes.

El Papa León, el primer papa estadunidense, partirá el sábado para visitar España y las Islas Canarias hasta el 12 de junio.

La posibilidad de que el papa se reuniera con los supervivientes de abusos había sido objeto de cobertura mediática en los últimos días.

Un informe de 2023 del Defensor del Pueblo español estimaba que había cientos de miles de víctimas de abusos sexuales por parte del clero a lo largo de décadas, lo que se hace eco de escándalos similares que han sacudido a la Iglesia en distintos lugares del mundo.

Décadas de silencio y denuncias

El encuentro que sostendrá el Papa León con supervivientes de abusos sexuales sucede debido a las cuantiosas denuncias y casos documentados en España. Durante decadas, organizaciones civiles han informado de las estructuras de encubrimiento y mecanismos que facilitaron los crimenes de miembros d ela iglesia católica.

El informe elaborado por el Defensor del Pueblo y entregado al Congreso en 2023 estimó que alrededor del 0.6% de la población adulta española habría sufrido agresiones sexuales por parte de sacerdotes o religiosos, una proporción que diversos análisis situaron en torno a las 236 mil víctimas directas. Si se amplía el cálculo a abusos cometidos por miembros del ámbito eclesial, la estimación alcanza las 440 mil personas afectadas a lo largo de varias décadas.

La dimensión del problema también ha quedado reflejada en el volumen de denuncias documentadas. Investigaciones periodísticas y registros recopilados a partir de sentencias judiciales, testimonios y reconocimientos de diócesis y congregaciones contabilizan más de 2 mil 200 víctimas identificadas y más de un millar de presuntos agresores vinculados a la Iglesia católica española.

A ello se suman 1 mil 622 denuncias analizadas en una investigación reciente sobre encubrimientos dentro de la jerarquía eclesiástica, que señaló a decenas de altos cargos por presuntamente ocultar casos o facilitar el traslado de sacerdotes denunciados.

Entre los casos más representativos figuran los abusos denunciados en la Abadía de Montserrat, convertidos en uno de los símbolos de la lucha de las víctimas gracias al testimonio de Miguel Hurtado; el escándalo de los colegios Maristas de Cataluña, donde decenas de exalumnos señalaron a varios docentes y religiosos por agresiones sexuales; y las acusaciones contra el sacerdote y compositor Cesáreo Gabaráin, cuyas denuncias revelaron fallas institucionales en la investigación y reparación de los daños.

Estos expedientes contribuyeron a visibilizar un patrón de encubrimiento y falta de respuesta que mantiene abierta la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas