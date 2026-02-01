Papa expresa "gran inquietud" por "aumento de tensiones" entre Cuba y EU

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, y exhortó a las partes a entablar un “diálogo sincero y eficaz” que permita evitar la violencia y un mayor sufrimiento para el pueblo cubano.

Durante su mensaje posterior a la oración del Ángelus, el pontífice afirmó haber recibido informes “con gran preocupación” sobre el deterioro de la relación bilateral, en un contexto marcado por nuevas presiones económicas y energéticas sobre la isla.

Las declaraciones del papa se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la imposición de aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba, una medida que incrementa la presión sobre el gobierno cubano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a inicios de enero, quien era un aliado clave de La Habana.

Trump afirmó además que “Cuba caerá muy pronto”, y sostuvo que Venezuela ya no ha enviado recientemente petróleo ni recursos financieros a la isla, lo que agrava la fragilidad del suministro energético cubano.

El papa León XIV exhortó a Cuba y EU a entablar un “diálogo sincero y eficaz”. AFP

Llamado del Vaticano a evitar crisis humanitaria

El sábado, Trump reiteró su llamado a que Cuba negocie con Estados Unidos, asegurando que la situación “no tiene por qué convertirse en una crisis humanitaria”, en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One.

Frente a este escenario, el papa León XIV se unió al llamado de los obispos cubanos para instar a los responsables políticos a priorizar el diálogo y evitar un escenario de confrontación que derive en violencia social.

En un mensaje publicado este sábado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba advirtió que el país atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. El documento alerta sobre el riesgo real de caos social y episodios de violencia, debido al deterioro acelerado de las condiciones de vida y a la amenaza de un colapso energético.

Los prelados señalaron que la eliminación reciente de vías de entrada de combustible podría paralizar sectores clave de la economía y de la vida cotidiana, afectando servicios esenciales como el transporte y la atención médica.

“Cuba necesita cambios urgentes”, advierte la Iglesia

Con un tono inusualmente directo, los obispos afirmaron que “no podemos seguir así” y reclamaron transformaciones profundas de carácter estructural, social, económico y político. El mensaje subraya que Cuba necesita cambios urgentes para evitar consecuencias aún más graves.

La Iglesia identificó como los más vulnerables a pobres, ancianos, enfermos y niños, quienes sufrirían el mayor impacto ante un agravamiento de la crisis energética y económica.

En su pronunciamiento, la jerarquía católica rechazó tanto la coerción interna como el uso de conflictos externos para justificar la restricción de derechos. “La dignidad humana y las libertades fundamentales no pueden seguir supeditadas a disputas exteriores”, señala el texto.

Asimismo, los obispos pidieron que el régimen cubano se abra a su propio pueblo, promoviendo una nación sin exclusiones y con espacio para la pluralidad de voces y proyectos.

El comunicado también reafirma la disposición de la Iglesia Católica para actuar como mediadora y facilitadora del diálogo, ofreciendo espacios de encuentro y colaboración, siempre que exista voluntad política.

La Iglesia reafirma su compromiso de acompañar al pueblo cubano, defender la paz y contribuir a soluciones responsables”, señala el documento, que concluye con una invocación a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Cuba enfrenta en los últimos meses apagones frecuentes, escasez de alimentos y medicinas, e inflación persistente, factores que han incrementado el descontento social. Las recientes restricciones energéticas han intensificado la incertidumbre política y económica, elevando el riesgo de protestas y desorden social.

asc