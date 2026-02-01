India comprará petróleo a Venezuela, no a Irán, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que India comprará petróleo venezolano como parte de un acuerdo impulsado por Washington para reducir la dependencia energética de países como Irán y Rusia, en un contexto de reconfiguración geopolítica del mercado petrolero.

Ya hemos cerrado ese acuerdo, el concepto del acuerdo”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, durante su traslado de Washington D. C. a Florida.

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que Estados Unidos informara a Nueva Delhi que podría reanudar las compras de crudo venezolano, con el objetivo de sustituir importaciones de petróleo ruso, de acuerdo con tres fuentes citadas por Reuters.

Esta estrategia forma parte del esfuerzo estadounidense por reducir los ingresos petroleros que financian a Rusia en su guerra contra Ucrania, utilizando a Venezuela como proveedor alternativo, pese a las sanciones históricas impuestas a Caracas.

Cabe recordar que Trump impuso en marzo del año pasado aranceles del 25% a los países que compran petróleo venezolano, incluida India, como medida de presión económica.

Buques petroleros en Cabimas, al sur del Lago de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. AFP

China podría sumarse al esquema energético

Trump señaló además que China es bienvenida a negociar con Estados Unidos un acuerdo similar para adquirir crudo venezolano, ampliando el alcance global de esta reconfiguración del comercio energético.

En paralelo, fuentes gubernamentales revelaron a CNN que, a finales del año pasado, funcionarios del Gobierno de Trump analizaron la experiencia de Iraq tras la invasión estadounidense de 2003, particularmente en lo relacionado con la gestión de los recursos petroleros.

Durante una sesión informativa del Departamento de Estado, se concluyó que la desconfianza iraquí hacia Estados Unidos obstaculizó el aumento rápido de la producción petrolera. Incluso, se detectaron actos de sabotaje interno por parte de trabajadores del sector energético, derivados del escepticismo sobre las verdaderas intenciones estadounidenses.

No está confirmado si estos hallazgos fueron presentados directamente a Trump. Sin embargo, el presidente ha reiterado en diversas ocasiones que Estados Unidos debió “quedarse con el petróleo” en Iraq, una postura que no parece haberse modificado.

Una bomba de aceite se muestra en el barrio Campo Elías en Cabimas, al sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. AFP

Venezuela, petróleo y control estratégico

Trump no ha ocultado su interés en ejercer control estadounidense sobre los recursos petroleros de Venezuela. Según fuentes citadas por CNN, tanto antes como después de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el mandatario ha estado enfocado en revitalizar la industria petrolera venezolana.

Aunque funcionarios de su Gobierno sostienen que los ingresos del petróleo beneficiarían al pueblo venezolano, Trump ha insistido en la narrativa de “recuperar el petróleo robado”, en referencia a la nacionalización de activos de empresas estadounidenses durante gobiernos anteriores.

Funcionarios estadounidenses advirtieron que este tipo de lenguaje podría socavar los objetivos de largo plazo de Estados Unidos en Venezuela.

“Todos los venezolanos van a sospechar de Estados Unidos”, declaró a CNN un funcionario bajo condición de anonimato. “No hay confianza ni una visión clara del plan”, añadió, señalando que podría generarse una profunda desconfianza social y política.

Trump ha presionado directamente a Exxon y Chevron para invertir miles de millones de dólares en el sector energético venezolano. Paralelamente, su Gobierno ha iniciado conversaciones con empresas petroleras independientes, consideradas más dispuestas a operar en entornos políticos inestables.

Las negociaciones son coordinadas desde la Casa Blanca por el Consejo Nacional de Dominio Energético. Según un funcionario estadounidense, el plan contempla una mezcla de grandes, medianas e independientes, dada la magnitud del potencial petrolero venezolano.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, confirmó que el Gobierno ha recibido numerosas solicitudes de licencias por parte de las principales empresas petroleras del mundo y que estas se encuentran en proceso de revisión.

asc