Megaapagón deja sin metro y agua a Kiev; plantas nucleares se descargaron

El sistema energético ucraniano sufrió un corte ayer, probablemente provocado por las heladas, que dejó temporalmente a Kiev sin metro y privó de electricidad a zonas de Moldavia, un país limítrofe.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmygal, afirmó que se había restablecido la electricidad en “todas las regiones” después de “un fallo sistémico”.

Shmygal indicó que, según “información preliminar”, este fallo podría haber sido causado “por la formación de hielo en las líneas y equipos”.

El ministro precisó que los reactores de las centrales nucleares del país “se descargaron”, de modo que la producción se redujo.

Las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil, que necesita electricidad, especialmente para el funcionamiento de los sistemas de control, sufrió un breve corte de energía, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El corte afectó al suministro de agua en “todos los distritos de la ciudad de Kiev”, según la empresa municipal de servicios públicos Kyivvodokanal.

Las autoridades también anunciaron el cierre temporal y completo del metro de Kiev, algo nunca visto desde la invasión rusa en 2022.

También hubo zonas de Moldavia, un país situado al oeste de la frontera ucraniana, sin electricidad durante varias horas.

Según Kiev, estos cortes masivos se deben a un “fallo técnico” en las líneas eléctricas que conectan Moldavia, Rumania y Ucrania.

El ministro de Energía de Moldavia, Dorin Junghietu, lo confirmó. El país produce su propia energía, pero también la importa, principalmente de Rumania y de Ucrania.

IRÁN QUIERE EVITAR GUERRA POR LA VÍA DIPLOMÁTICA

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que una guerra no es del interés de su país ni de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump aseguró que Irán “está hablando” con su gobierno, en un esfuerzo diplomático ante la amenaza estadunidense de ataques militares.

Irán “nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región”, afirmó Pezeshkian en una llamada telefónica a su homólogo de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, según informó la presidencia iraní.

Irán “está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá”, dijo Trump a Fox News.

El secretario de la máxima instancia de seguridad de Irán, Alí Larijani, se mostró optimista.

Al contrario de [lo que dice] la propaganda de guerra artificialmente creada por los medios, la puesta en marcha de un marco de negociación avanza”, escribió en X tras reunirse en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Una explosión ayer en un edificio residencial en la ciudad portuaria de Bandar Abbás por una fuga de gas suscitó especulaciones sobre un posible ataque.

