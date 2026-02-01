Laura Fernández: oficialista, favorita para presidenciales en Costa Rica

Los costarricenses elegirán presidente este domingo con una candidata derechista como gran favorita, respaldada por su promesa de mano dura contra la creciente violencia del narcotráfico en un país considerado durante décadas como uno de los más seguros de América Latina.

La oficialista Laura Fernández, politóloga de 39 años y admiradora de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la intención de voto con alrededor de 40%, mínimo necesario para ganar en primera vuelta.

Su triunfo ampliaría el espectro de la derecha en Latinoamérica, tras las victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras, aunque no todo está dicho con un tercio de indecisos, según las encuestas.

Sin entusiasmo, agobiados por la inseguridad y el retroceso de logros sociales que distinguieron a su país, unos 3.7 millones de electores están llamados a votar por presidente y 57 diputados para los próximos cuatro años.

En total, 20 aspirantes presidenciales se disputan el cargo.

La oficialista lidera la intención de voto con 44%, de acuerdo con el sondeo de la prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR), al capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Chaves.

En segundo lugar figura el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, con 9.2% de respaldo. Le sigue la arquitecta y exprimera dama Claudia Dobles con 8.6%.

En tanto, los indecisos representan 26%. Para evitar un balotaje es necesario obtener 40% de los votos.

Otras dos encuestas privadas difundidas esta semana señalan que Fernández se vería forzada a ir a una segunda vuelta, aunque ganaría la primera con más de 30%.

Su partido, Pueblo Soberano, también domina la intención de voto para diputaciones con 29.5%. Detrás están Liberación Nacional, de Ramos, con 9.2%, y el izquierdista Frente Amplio, con 8.3%, según la UCR.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Dos veces ministra del actual presidente, Laura Fernández promete concluir un penal inspirado en la megaprisión para pandilleros de Bukele e imponer estados de excepción, como hizo el salvadoreño para acabar con la inseguridad, aunque algunas ONG lo acusan de violar los derechos humanos.

Imán turístico por su vasta riqueza natural, Costa Rica, de 5.2 millones de habitantes, pasó de ser puente a punto de exportación de la droga, penetrado por cárteles mexicanos y colombianos, según las autoridades.

El domingo “se juega una institucionalidad histórica” y el riesgo de “convertirnos en un narcoestado y una narcoeconomía”, señaló a AFP la socióloga Montserrat Sagot, de la Universidad de Costa Rica.

Costa Rica mantiene una estabilidad democrática desde su única guerra civil de 44 días en 1948. Ese año proscribió su ejército.

Aunque Donald Trump no ha intervenido directamente en la campaña, como lo hizo en Honduras, Chaves es un aliado de Estados Unidos.

El año pasado acogió en Costa Rica a 200 migrantes deportados, la mayoría asiáticos, e impidió a empresas chinas operar la red 5G en Costa Rica ante supuestos riesgos de espionaje.

Durante su gobierno, la criminalidad alcanzó picos históricos, 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Chaves culpa al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, de ser blandos con los criminales.

Por ello, la autodenominada “candidata de la continuidad” pide votos para lograr la mayoría legislativa (38 diputados) necesaria para reformar la Constitución y el sistema judicial.

Fernández además invitó al multimillonario Elon Musk a trabajar “juntos” con su eventual gobierno “por el bien común y la libertad de las Américas”, escribió en X.

Sus adversarios acusan a Chaves y Fernández de “populistas” y de conducir al país al autoritarismo.

¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza centroamericana a soñar ser El Salvador?”, cuestionó en un debate el aspirante izquierdista Ariel Robles, al contrastar a la neutral y pacífica Costa Rica con un país con democracia “dudosa”.

La oposición teme que Fernández siga el libreto de Bukele, quien dice que para hacer de su país uno de los “más seguros” del mundo cambió fiscales y magistrados tras dominar el Congreso.

En Costa Rica, donde está prohibida la reelección consecutiva, los opositores aseguran que Chaves buscará volver a la presidencia y que por ahora sería el poder detrás del trono.

Analistas también advierten del debilitamiento del Estado de bienestar, orgullo costarricense. Aunque la pobreza cayó de 18% en 2024 a 15.2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales según el índice de Gini.

Costa Rica está “en un proceso de ‘transición autoritaria’ incipiente, cuya evolución posterior va a depender del resultado” electoral, señaló Víctor Hugo Acuña, historiador de la Universidad de Costa Rica, a la AFP.

cva