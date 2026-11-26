El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, abrió la puerta a la posibilidad de que Acción Nacional no participe en el proceso electoral de 2027, si el Consejo General del INE insiste en aplicar el criterio de sobrerrepresentación que beneficia inconstitucionalmente a Morena.

A pregunta expresa sobre las versiones que los mismos panistas difunden para plantear el escenario en que el PAN no participe en las elecciones del próximo año, Ricardo Anaya contestó que “al día siguiente de esa sesión. Si ellos dan marcha atrás y acaban con el fraude, con el robo que implica la sobrerrepresentación, nosotros aquí públicamente lo vamos a reconocer.

Pero si ellos deciden volverle a entregar a Morena votos, espacios en la Cámara de Diputados que los ciudadanos no les dieron, se van a encontrar con nosotros y vamos a anunciar el siguiente paso. Vamos un paso a la vez, pero desde ahora lo decimos: en el grupo parlamentario del PAN en el Senado vamos a ir hasta las últimas consecuencias tope donde tope”, advirtió.

Ante la insistencia sobre si no participarán en las elecciones de 2027, Ricardo Anaya respondió que “es de tal importancia de lo que va a decidir el INE el lunes que todo está sobre la mesa.

Elías Lixa instó a Morena a cumplir con la emisión de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE. Foto: Especial.

“Si es el Día de los Inocentes, iremos”

El PAN no dará marcha atrás en la demanda que presentó ante el Tribunal Electoral contra la omisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta permanente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si nos piden estar el 28 de diciembre, aquí estaremos”, ironizó el líder de la bancada panista, Elías Lixa, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones si el Tribunal Electoral resuelve la impugnación después del 15 de diciembre, como advirtió el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Agregó que su bancada acudirá a San Lázaro cuando sean convocados, incluso en el Día de los Inocentes.

Incluso ironizó sobre la fecha en que pudiera celebrarse la sesión extraordinaria y aseguró que su bancada estará presente aunque sea el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

Ello, al insistir en que Morena debe cumplir de inmediato con la obligación constitucional de emitir la convocatoria para nombrar al Comité Técnico de Evaluación que deberá elegir a la suplente de Taddei Zavala, y acusó a la mayoría legislativa de prolongar deliberadamente la falta de una presidencia permanente en el organismo electoral para mantener el control y evitar que se concrete el relevo antes de que avance el proceso electoral.

Por Hilda Castellanos.