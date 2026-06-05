“Pacto México-UE es totalmente necesario”: Johann Wadephul

El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE) es esencial, sobre todo, para reducir la burocracia e igualar procesos entre ambas partes, aseguró Johann Wadephul, ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

El copresidente de la Comisión Binacional México-Alemania detalló en entrevista con Excélsior, que en el contexto bélico global actual es necesario replantear nuevos roles con socios comerciales, como México.

Wadephul, quien ocupa su cargo desde mayo de 2025, y el canciller mexicano, Roberto Velasco, encabezaron ayer la III reunión de la Comisión Binacional México-Alemania Alianza para el Futuro, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esto se enmarca en una crisis de seguridad que enfrenta el continente europeo.

Al final, nuestros socios del Sur Global comprenderán que defender el orden internacional basado en reglas es crucial para todos si queremos preservar la paz y la estabilidad en el mundo”, dijo.

Foto: Salomón Ramírez.

México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina, a su vez, este país es el mayor socio de México en la Unión Europea.

Como copresidente de la Comisión Binacional México-Alemania, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de Berlín para esta cumbre?

Estamos enfocándonos en América Latina con un enfoque completamente nuevo. Hemos comenzado a ver al continente entero de una manera distinta. Antes nos concentrábamos, por supuesto, en Estados Unidos y Canadá, ya que ambos son miembros de la Alianza de Defensa de la OTAN. Pero ahora estamos considerando al continente completo como una unidad. Esto también forma parte de una reforma estructural que está llevando a cabo nuestro ministerio.

Esta reunión es el punto de partida de una nueva aproximación hacia el continente y en especial a América Latina. Tenemos vínculos económicos excelentes y queremos que nuestras relaciones políticas alcancen el mismo nivel.

"Hay muchas guerras y debemos buscar socios confiables": Wadephul

¿Cuáles serían los principales elementos de este nuevo enfoque?

Este nuevo enfoque parte de que nos hemos dado cuenta de que vivimos en un mundo sacudido por una crisis tras otra. Hay muchas guerras y debemos buscar socios confiables que compartan nuestros valores, que sean capaces de trabajar con nosotros, Europa y Alemania. Por eso, México es uno de nuestros socios más interesantes. Hoy constatamos que tenemos una base común muy extensa para trabajar juntos.

Alemania es uno de los socios económicos más importantes de México. Sin embargo, persisten preocupaciones relacionadas con el Estado de derecho y la seguridad territorial. ¿Cuál es actualmente el nivel de confianza de los inversionistas alemanes?

Ése siempre es un tema. Si se pregunta a los inversionistas, suelen ser cautelosos y prudentes. Siempre observan el Estado de derecho y las reglas del juego. Por eso este asunto forma automáticamente parte de nuestras conversaciones con el gobierno. Pero, por lo que veo, las empresas alemanas consideran que la situación es bastante buena aquí.

El entorno para la inversión es favorable, con alrededor de dos mil empresas alemanas activas en México. México es nuestro socio comercial más importante en América Latina. Ésa es una base muy sólida para el futuro. Por supuesto, seguimos observando cuestiones como la burocracia y la confiabilidad para las inversiones, tanto en el sector financiero como en otros ámbitos. Pero creo que vamos por un muy buen camino y siempre es posible mejorar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Johann Wadephul y su homólogo mexicano, Roberto Velasco. Foto: X: @SRE_mx.

¿El nuevo sistema judicial de México ha generado preocupación entre inversionistas alemanes?

No, por lo que he escuchado, no. Aunque, por supuesto, mañana (hoy) me reuniré con varias empresas y escucharé sus opiniones. México tiene una posición muy favorable tanto para proyectarse hacia el sur como para acceder al mercado estadunidense. Su papel como puente en el continente americano es muy importante.

Alemania ha sido un líder mundial en la transición energética, pero también ha tenido que replantear su seguridad energética en los últimos años. ¿Cómo ve el gobierno alemán las actuales políticas energéticas de México?

Como ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, no quiero interferir en las políticas internas de México. Nuestro camino ha sido avanzar hacia energías renovables. La crisis actual y las noticias relacionadas con Irán hacen que esta transición sea aún más urgente.

Es nuestro enfoque.

México es un socio fundamental para Alemania

El modelo industrial de su país atraviesa una profunda transformación. ¿Qué tan exitosa ha sido ésta y cómo afectan las disrupciones en cadenas de suministro y las nuevas barreras?

Nuestro análisis es claro: debemos reducir riesgos. Esto se aplica especialmente a nuestra relación con China, pero también con otros actores. Tenemos que buscar nuevos socios, nuevos mercados y nuevas fuentes de suministro. Por eso, América Latina está en nuestro foco. Y México es un socio fundamental para nosotros. Esto podría convertirse en una historia de beneficio mutuo para ambos países. También asumo que para México es positivo contar con socios confiables en Europa.

¿Qué tan útil considera el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea?

Más que útil, es absolutamente necesario. Es muy importante para reducir la burocracia y estandarizar procedimientos y normas que deben ser compatibles en ambos mercados. También tiene una importancia psicológica: demuestra que ambas partes tienen interés en mantener una relación de libre comercio sin barreras. Eso distingue nuestra visión y nuestro entendimiento de otros actores, incluso dentro de nuestro propio bloque.

Europa enfrenta su crisis de seguridad más importante en décadas debido a la guerra en Ucrania. Sin embargo, se ve una fractura diplomática entre Occidente y gran parte del Sur global respecto a cómo se percibe este conflicto. ¿Cómo trabaja Alemania para cerrar esa brecha?

Todavía debemos convencer a algunos de nuestros socios, especialmente en el Sur global. Antes de que comenzara la guerra existía una situación completamente pacífica en Europa. Ucrania no actuó de ninguna manera que justificara un ataque ruso.

Por otro lado, existía un marco jurídico internacional que Rusia violó al atacar y vulnerar la soberanía de Ucrania.

Además, Ucrania comparte fronteras con países de la OTAN, como Polonia. Cuando hay una guerra en tus alrededores la gente siente miedo. Percibe que la estabilidad, la libertad y la seguridad no están garantizadas automáticamente.

Por eso estamos aumentando nuestro presupuesto de defensa, adoptando un nuevo modelo de servicio militar y observamos que países cercanos a Rusia, como Finlandia y Suecia, se han incorporado a la OTAN.

Dado el escepticismo histórico de la administración Trump hacia las alianzas tradicionales, ¿Berlín sigue considerando a Estados Unidos un garante confiable de la seguridad europea dentro de la OTAN?

Sí, por supuesto. Estamos preparando una nueva cumbre de la OTAN que se celebrará dentro de unas semanas. Por lo que vemos en todas las estructuras de la OTAN, Estados Unidos continúa comportándose como un socio confiable.

Sin embargo, debemos reconocer que Estados Unidos concentrará cada vez más su atención en otras regiones del mundo, quizá las Américas, el Pacífico y en China. Por ello Europa debe asumir más responsabilidades y fortalecer su propio pilar dentro de la OTAN.

El canciller alemán ha descrito la derrota de Alemania en la elección para un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU como un fracaso contundente. ¿Cuál es su evaluación autocrítica?

Entramos demasiado tarde en la contienda. Ése fue claramente un error. Austria y Portugal comenzaron su campaña muchos años antes que nosotros. Cuando Alemania entró en la competencia, los demás candidatos ya llevaban mucha ventaja. Ése fue un error.

Necesitamos tiempo para analizar qué salió mal. Siempre estamos dispuestos a hacer autocrítica, pero otros países deberían reconsiderar si su decisión fue justa.

Alemania es el segundo mayor contribuyente financiero del sistema de Naciones Unidas. Financiamos muchas actividades positivas y necesarias y seguiremos haciéndolo, quizá merecíamos algunos votos más.

¿Considera una contraofensiva diplomática de Rusia en el Sur Global o algún costo político derivado de la postura alemana en Oriente Medio?

Sí, por supuesto. Sabíamos que Rusia estaba haciendo campaña en nuestra contra, porque Alemania respalda firmemente a Ucrania. Respecto a Medio Oriente, Alemania tiene una responsabilidad hacia Israel y hacia el pueblo judío debido a su historia. Eso no significa que apoyemos automáticamente todas las acciones de cualquier gobierno israelí, pero sí implica una responsabilidad histórica particular.

¿La Presidenta de México ha sido parte de las conversaciones? ¿Existe una invitación para visitar Alemania?

Sí, por supuesto. El canciller (Friedrich Merz) ya está organizando su agenda para el próximo año. Le expresé una cálida invitación a la Presidenta, estaríamos muy complacidos de recibirla.

El próximo año se cumple el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Alemania y México y sería una excelente ocasión para realizar una visita. Nos sentiríamos honrados.

*mcam