OTAN intercepta misil iraní en espacio aéreo de Turquía

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán.

A pesar de nuestras advertencias claras, se siguen dando pasos equivocados y provocadores que pondrán en peligro la amistad de Turquía”, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Se trata del segundo incidente de este tipo en los últimos cinco días.

Turquía tomará las medidas necesarias para defender a nuestra nación”, agregó el mandatario.

Fragmentos del proyectil alcanzaron una zona despoblada.

Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco”, reportó por su parte el Ministerio de Defensa de Turquía.

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, confirmó el derribo en un mensaje en X.

La OTAN reitera su determinación a defender a todos los Aliados contra cualquier amenaza”, declaró Hart.

Según Turquía, miembro de la alianza desde 1952, el impacto se registró en la provincia de Gaziantep, sin dejar víctimas.

Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto”, sentenció la dependencia.

La advertencia de las autoridades turcas tuvo lugar una hora después de que Estados Unidos anunció el cierre de su consulado en Adana, en el sureste de Turquía, e instó al personal no esencial a salir del país “debido a los riesgos de seguridad”.

De momento no hay indicios de que Turquía vaya a iniciar un procedimiento formal en el seno de la Alianza.

HEZBOLÁ JURA LEALTAD AL NUEVO LÍDER SUPREMO

La agrupación libanesa Hezbolá felicitó ayer a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como líder supremo de Irán tras el asesinato de su padre, el ayatola Alí Jamenei.

Además, el grupo renovó su “compromiso con los principios de los líderes de la revolución islámica” y le juró lealtad al nuevo líder moral, político y religioso del país.

(Hezbolá) dedicará todos sus esfuerzos a la realización de los principios de la revolución islámica”, expresó.

El grupo libanés insistió que sus milicianos quedan “bajo mando” de Jamenei.

Se comprometen a hacer que los criminales estadunidenses y la arrogancia mundial lamenten cualquier agresión”, según la cadena libanesa Al Manar.

Por su parte, miles de personas tomaron ayer las calles de las principales ciudades iraníes para expresar su apoyo a Mojtaba Jamenei.

La ceremonia principal de juramento de lealtad tuvo lugar en la plaza Enghelab, donde los asistentes corearon consignas a favor del nuevo dirigente y denunciando los “crímenes” de Estados Unidos e Israel.

Los participantes, entre quienes había hombres y mujeres, prometieron no rendirse jamás. También advirtieron que los rivales cometieron un error de cálculo y que serán derrotados.

Asimismo, expresaron su apoyo a las Fuerzas Armadas de la república islámica.

Hubo movilizaciones en Gorgan, Zanyan, Varamin, Zahedán, Qazvín, Tabriz, Araki, Sirvan, Mehrán o Mashhad.

-DPA

RUSIA QUIERE INTERVENIR EN LA GUERRA CON IRÁN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadunidense, Donald Trump, hablaron por teléfono ayer sobre la guerra en Irán y en Ucrania.

Existe un enorme odio entre el presidente ​Putin y el presidente Zelenski. ‌Parece que no se ponen de acuerdo, pero creo que fue una llamada positiva sobre ese tema”, dijo el republicano.

Trump añadió que Putin “quiere ser útil” en el conflicto con Irán.

Le dije: ‘Podría ser más útil poniendo fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería ‌más útil’”, declaró Trump.

Los mandatarios coincidieron en que el diálogo dejó buenos resultados.

Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana”, indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

Para el Kremlin, se trató de una conversación “franca y constructiva”.

-AFP

cva*