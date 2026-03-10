Crisis energética en Cuba: Universitarios exigen mejores condiciones

Una veintena de estudiantes universitarios cubanos exigieron en La Habana mejores condiciones para la educación a distancia, luego de que la isla caribeña suspendió las clases presenciales por la crisis de combustible y energética que se agrava en el país bajo presión de Estados Unidos.

Sentados en la escalinata de la céntrica Universidad de La Habana (UH), los jóvenes protestaron por las dificultades para acceder a internet durante las clases a distancia, implementadas en la isla desde el 6 de febrero, como parte de un paquete de medidas de emergencia.

La demostración pública de descontento, inusual en la isla comunista, se prolongó por un par de horas, según constató la AFP.

A nivel de estudiantes siempre hemos estado cediendo a un reclamo ajeno, a una voz, a un eco casi lejano que nunca nos da la cara”, se quejó Anabel Oliva, una de las universitarias que pidió respuestas más ágiles de la universidad.

José Julián Díaz, un profesor de la UH que medió en la conversación con los universitarios, reconoció que “hay que aprender a tener estas discusiones con los estudiantes porque normalmente no estamos acostumbrados”.

Por su parte, el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Gómez, comentó que desde que se aplicó la medida, las autoridades se reúnen “permanentemente” para valorar “modificaciones y ajustes”.

Tras horas de negociación con el personal académico, los jóvenes se trasladaron al interior de la universidad para proseguir con el diálogo alejados de la prensa.

Cuba vive desde hace seis años una crisis sin precedentes, agravada por el bloqueo petrolero de facto que mantiene Estados Unidos.

La educación superior no escapa de sus efectos, como los cortes de electricidad por hasta 17 horas en la capital. En otras provincias superan las jornadas completas y afectan la cobertura móvil y la telefonía.

En junio de 2025 algunos sectores universitarios convocaron a un paro de actividades por la imposición, sin aviso previo, de nuevas tarifas de internet móvil por la empresa estatal de telecomunicaciones, que limitaban el consumo de gigabytes en pesos y favorecían la compra de recargas en dólares.

La ONU dialoga con el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar combustible a Cuba con “fines humanitarios”, en medio del bloqueo petrolero de facto que la Casa Blanca aplica a la isla, afirmó en exclusiva a la AFP el representante de Naciones Unidas en La Habana, Francisco Pichón.

TOMA DE CUBA “PUEDE SER AMISTOSA O NO”

El presidente estadunidense Donald Trump afirmó ayer que Cuba se encuentra en una “grave situación” desde el punto de vista humanitario y que su secretario de Estado, Marco Rubio, estaba tratando el asunto, que podría ser o no una toma de control “amistosa”.

Él se está ocupando y puede que sea una adquisición amistosa, o puede que no. En realidad, no importaría porque están realmente al límite (los cubanos) como se suele decir, sin fuerzas. No tienen energía, no tienen dinero”, declaró Trump a periodistas en una rueda de prensa en Doral, Florida

El Gobierno cubano ha afirmado que no mantiene conversaciones de alto nivel con EU, pero no ha desmentido las informaciones de la prensa según las cuales funcionarios estadunidenses podrían estar manteniendo conversaciones informales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

