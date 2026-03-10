Agresores del alcalde de Nueva York son yihadistas

Dos detenidos por lanzar una bomba frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una protesta antimusulmana el sábado, fueron acusados formalmente ayer de delitos “terroristas”, tras lo cual declararon a la policía que estaban alineados con el grupo Estado Islámico.

El artefacto fue lanzado por un contramanifestante frente a Gracie Mansion, pero se apagó antes de explotar, según un comunicado de la jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Puedo confirmar que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por el EI”, dijo Tisch.

El activista de extrema derecha Jake Lang lideró el sábado una protesta contra una supuesta “toma de poder” islámica de Nueva York y contra la oración pública de los musulmanes.

Uno de los detenidos, identificado como Emir Balat, es el presunto responsable de lanzar el artefacto. El hombre gritó “Allahu akbar” (Dios es el más grande), según escuchó un periodista de AFP.

Balat además escribió en un trozo de papel que “juraba lealtad” al grupo yihadista, según el documento de acusación,

También fue detenido Ibrahim Kayumi, encargado de entregar el explosivo a su compañero.

Balat y Kayumi están acusados de cinco delitos, entre ellos intento de apoyo a una “organización terrorista extranjera” y “uso de un arma de destrucción masiva”.

Mamdani condenó el domingo la protesta de Lang, pero dijo que la violencia que le siguió era más preocupante.

EU PATRULLA EL ESPACIO VENEZOLANO

Estados Unidos divulgó ayer imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos caza F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo”, escribió en X.

Un día antes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, añadió el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje.

En una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a las costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto del país que sirve a la capital.

En los días previos a la captura de Maduro, Venezuela denunciaba la presencia de aviones espía estadunidenses cerca de su espacio aéreo.

AVANZA LEY MINERA:

El Parlamento de Venezuela dio ayer su primer aval a una nueva ley de minería con mayor apertura a capitales extranjeros.

El anuncio de la aprobación fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al final de la rápida sesión en la que al menos dos de los seis diputados que intervinieron se quejaron que habían recibido el texto del proyecto de ley minutos antes del inicio del debate.

Un borrador de la ley visto por Reuters, deroga una ley de regulación minera de 1999 y otra sobre el oro de 2015, permite a empresas extranjeras y nacionales explotar oro, diamantes y tierras raras y aumenta las concesiones de 20 a 30 años.

El debate de ayer es el primero de los dos que ordena la ley.

-AFP y REUTERS

