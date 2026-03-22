Oriente Medio al límite: escalada de ataques y amenazas eleva la tensión regional

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

UN MUERTO EN EL NORTE DE ISRAEL

Una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, anunciaron el domingo socorristas y el ejército israelíes. El ataque fue reivindicado por el movimiento proiraní Hezbolá.

OCHO ATAQUES NOCTURNOS CONTRA UN CENTRO DE EU

Un centro diplomático y de logística estadounidense del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, fue atacado ocho veces durante la noche, indicó este domingo un encargado de seguridad iraquí.

SEIS MUERTOS EN UN ACCIDENTE

Seis personas murieron en un accidente de helicóptero en las aguas territoriales de Catar y una persona está desaparecida, indicó el Ministerio del Interior catarí en X.

Una horas antes, el ministerio indicó que el accidente fue provocado por un "fallo técnico" durante un "vuelo de rutina".

TRES MISILES ALCANZAN LA CAPITAL DE ARABIA

Tres misiles balísticos fueron detectados cerca de Riad, la capital de Arabia Saudita, indicó el Ministerio de Defensa.

Un misil fue interceptado y los otros dos cayeron en zonas deshabitadas", indicó un portavoz en redes sociales.

TRUMP DA UN ULTIMÁTUM A IRÁN

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", dijo en un mensaje en Truth Social.

IRÁN RESPONDE A TRUMP

El ejército iraní advirtió que atacará las infraestructuras energéticas y de desalinización de la región del Golfo tras la amenaza del presidente estadounidense de destruir centrales eléctricas.

Si atacan sus instalaciones "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización pertenecientes a Estados Unidos" en la región serán atacadas, declaró el portavoz de Jatam al Anbiya, el mando operativo del ejército de Irán, en un comunicado de la agencia Fars.

MISILES IRANÍES DEJAN CIEN HERIDOS

Al menos cien personas resultaron heridas la noche del sábado en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, tras un ataque iraní, según el último balance de los servicios de rescate.

Poco antes, la ciudad de Dimona que alberga instalaciones nucleares, también recibió el impacto de un misil. Los equipos de socorro israelíes reportaron una treintena de heridos en esa ciudad.

Irán reivindicó el lanzamiento en "respuesta" al ataque "enemigo" contra el complejo nuclear de Natanz, en el centro del país.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear pero según la prensa extranjera ha participado en la fabricación de armas atómicas en las últimas décadas.

EMIRATOS, BLANCO DE ATAQUES DE IRÁN

Emiratos Árabes Unidos anunció el sábado que había sido blanco de proyectiles iraníes.

Irán había advertido previamente que responderá en caso de ataque a las islas de Abu Musa y Tumb Mayor, bajo control iraní y reclamadas por Emiratos Árabes Unidos.

ARABIA SAUDITA EXPULSA A DIPLOMÁTICOS

Arabia Saudita, que al igual que las demás monarquías del Golfo sufre ataques de Irán, ordenó el sábado la expulsión de un diplomático iraní y tres miembros de su equipo.

ATAQUE CON DRON MATA A UN OFICIAL

Un oficial murió en un ataque con dron dirigido contra los servicios de inteligencia iraquíes en un barrio residencial del centro de Bagdad, según un comunicado de estos servicios.

ISRAEL AFIRMA HABER ATACADO UN LABORATORIO EN TEHERÁN

El ejército israelí afirmó haber atacado un centro universitario en Teherán porque era "utilizado por las industrias militares del régimen (...) y por el dispositivo de misiles balísticos para desarrollar componentes y armas nucleares".

cva*