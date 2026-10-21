Detienen a alcaldesa de Kissimmee, Florida; es señala de robo millonario y fraude organizado

La alcaldesa de Kissimmee, en Florida, Jackie Espinosa, fue detenida y enfrenta cargos relacionados con presunto robo mayor y fraude organizado, informó la Fiscalía estatal.

Espinosa, de 58 años y de ascendencia puertorriqueña, asumió la alcaldía de la ciudad en noviembre de 2024.

De acuerdo con los registros judiciales, la funcionaria fue ingresada en la cárcel del condado de Osceola bajo acusaciones de robo por un monto de entre 20 mil y 100 mil dólares, así como fraude organizado por 50 mil dólares o más.

Las autoridades señalaron que estos delitos pueden implicar penas de hasta 15 años de prisión por el cargo de robo y hasta 30 años por fraude organizado, según la legislación de Florida.

El caso ocurre después de que, en agosto pasado, la Comisión de Ética de Florida encontrara indicios preliminares de un posible conflicto de intereses.

Según las investigaciones, una empresa vinculada a Jackie Espinosa habría recibido una subvención cuya gestión estaba relacionada con la propia alcaldía que encabezaba.

Medios locales señalaron que los recursos procedían de un programa municipal destinado a apoyar a pequeños negocios afectados por la pandemia de Covid-19 y financiado con fondos federales.

La ciudad de Kissimmee, ubicada al sur de Orlando, cuenta con aproximadamente 85 mil habitantes.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca de siete de cada diez residentes son de origen hispano, lo que convierte al municipio en una de las comunidades con mayor presencia latina en la región central de Florida.