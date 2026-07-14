Condenan al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue condenado este martes a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público tras ser declarado culpable de un delito de prevaricación administrativa por un tribunal de Badajoz.

De acuerdo con la resolución judicial, el compositor y exfuncionario fue considerado "autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa", al estimar el tribunal que el proceso mediante el cual obtuvo un cargo público estuvo marcado por irregularidades administrativas.

La sentencia establece la "pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público" y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo "por tiempo de nueve años". No obstante, el mismo tribunal absolvió a David Sánchez del delito de tráfico de influencias, acusación que, en caso de prosperar, habría podido derivar en una pena de prisión.

Tribunal cuestiona la creación del cargo público

En su resolución, los magistrados concluyeron que la creación del puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz "no era ni necesaria ni urgente" y respondió "al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

Asimismo, el fallo sostiene que "esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción", al referirse al procedimiento mediante el cual fue creado el puesto que posteriormente ocupó David Sánchez.

Según la investigación, las gestiones para la creación de esa plaza comenzaron en 2016, dos años antes de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno de España tras la moción de censura de 2018. David Sánchez permaneció en ese cargo hasta principios de 2025.

David Sánchez (centro), hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto a Miguel Ángel Gallardo (izquierda), exlíder del PSOE en Extremadura. AFP

La sentencia aumenta la presión sobre Pedro Sánchez

El proceso judicial contra el hermano del jefe del Ejecutivo español se desarrolló entre mayo y junio y ha sido considerado uno de los principales frentes judiciales que enfrenta el Gobierno de España, que actualmente gobierna en minoría parlamentaria.

Tras conocerse la sentencia, la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, expresó el respaldo del Ejecutivo al hermano del presidente y anunció que la resolución será impugnada.

"Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos", declaró la funcionaria durante una rueda de prensa, al recordar que la Fiscalía había solicitado la absolución del acusado.