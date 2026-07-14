Demandan a Meta de utilizar IA para elegir trabajadores con problemas de salud para despedirlos

Veintiséis exempleados de Meta Platforms presentaron una demanda ante un tribunal federal, acusando a la compañía de utilizar un software basado en inteligencia artificial que habría afectado de manera desproporcionada a trabajadores con discapacidad o en baja médica durante los recortes de personal.

Según el documento judicial, Meta se habría apoyado en factores como la productividad y el uso de tokens de IA para seleccionar a los empleados despedidos, lo que habría perjudicado a quienes faltaron al trabajo por motivos médicos.

Los demandantes, procedentes de seis estados, incluidos California y Nueva York, además del Distrito de Columbia, sostienen que la empresa violó leyes federales y estatales que prohíben la discriminación y las represalias contra trabajadores con discapacidad, mujeres embarazadas o empleados con licencias médicas.

Meta anunció a principios de año que despediría al 10% de su plantilla global, equivalente a casi 8,000 personas, a partir de mayo, con más recortes previstos posteriormente. La demanda señala que la aplicación de criterios automatizados habría sido determinante en la selección de los afectados.

Meta niega los señalamientos

Un portavoz de Meta rechazó las acusaciones y afirmó que las denuncias “carecen de fundamento”. Añadió que “las decisiones relativas a la gestión de la plantilla y a la organización las tomaban y las siguen tomando personas, no la IA”.

El caso será analizado por el tribunal federal de Oakland, que deberá determinar si Meta incurrió en prácticas discriminatorias al aplicar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de despido. La demanda se suma a un creciente debate sobre el uso de algoritmos en la gestión laboral y sus posibles impactos en los derechos de los trabajadores.

Con información de Reuters.