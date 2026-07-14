Enfermera intenta robar a una recién nacida; tía logró rescatarla antes de que huyera | VIDEO

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una enfermera del área de maternidad de un hospital de Teresina, Brasil, intentó sacar a una bebé recién nacida escondida en un bolso, hecho que fue frustrado gracias a la intervención de la tía de la menor.

Las imágenes muestran a la empleada ingresando a la sección de maternidad a las 12:36 p.m. y, alrededor de la 1:40 p.m., apareciendo en un pasillo con la recién nacida en brazos. Según los familiares, la enfermera informó a la madre que debía llevar a la niña a realizar exámenes de rutina, entre ellos la prueba del talón.

La tía de la bebé decidió esperar cerca de la sala a la que había sido llevada la menor. Dos minutos después, observó que la enfermera salió del lugar sin la bebé en brazos y cargando un bolso negro grande. Además, notó que la empleada vestía ropa diferente a la que llevaba antes, lo que aumentó sus sospechas.

Al seguirla, la tía interceptó a la enfermera cerca de la 1:45 p.m. y abrió el bolso que cargaba, encontrando dentro a la recién nacida. La rápida acción permitió evitar el robo y derivó en la detención inmediata de la empleada del hospital, quien fue arrestada por las autoridades.