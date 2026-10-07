Rusia alerta sobre información "falsa" tra reporte de un segundo caso de peste neumónica

Rusia advirtió de la difusión de información "falsa" después de que surgieran reportes sobre un presunto segundo caso de peste en Siberia, mientras Washington y Bruselas pedían transparencia y la vecina Mongolia reforzaba la vigilancia sanitaria.

Rusia afirmó este miércoles que no existe "ningún riesgo epidémico" en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste neumónica.

El medio ruso People of Baikal informó la semana pasada de la muerte por peste de una mujer de 28 años que trabajaba en el laboratorio de ese instituto en Irkutsk. Según su información, la empleada se infectó por un tubo de ensayo roto.

Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países de la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia.

"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90 por ciento de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", afirmó este miércoles la agencia de salud pública rusa Rospotrebnadzor.

No existe ningún riesgo epidémico para la población de Irkutsk y de la región de Irkutsk", señaló.

Según Rospotrebnadzor, la técnica de laboratorio "se había vacunado y contaba con inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba".

Dos comisiones de expertos en seguridad biológica concluyeron que "no se ha constatado ninguna situación de emergencia relacionada con la manipulación de microorganismos patógenos", añadió.

Pero, en rueda de prensa, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que la organización aún no tiene "una visión completa" y no puede "realizar una evaluación completa de riesgos".

Anteriormente ya había solicitado aclarar "la información en los medios sobre un segundo empleado con neumonía de origen indeterminado".

El martes, la OMS estimó que el riesgo era "bajo" para Rusia y "muy bajo" para Europa.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

El Ministerio de Salud de Mongolia anunció este miércoles que ordenó medidas de "vigilancia sanitaria" en su frontera con Rusia "con el fin de prevenir posibles riesgos".

En tanto, Estados Unidos no cree que la muerte de la laboratorista esté relacionada con un arma biológica.

"Lo sabremos muy pronto, pero no lo pensamos", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre esta hipótesis.

La causa de la "neumonía"

Según Rusia, una comisión sanitaria ya había afirmado que los análisis realizados a la empleada de laboratorio permitían concluir que había fallecido a causa de una "neumonía" de origen "indeterminado" y que "no se había detectado ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas".

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, pidió que solo se dé crédito a las declaraciones de la agencia rusa de salud pública.

Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa", dijo Peskov a periodistas.

Peskov también afirmó que "no tenía información" sobre una solicitud formal por parte de Washington para obtener aclaraciones sobre la situación y precisó que Moscú ya había informado a la OMS sobre este tema.

Trump dijo el martes que tenía prevista una conversación telefónica "muy pronto" con su homólogo Vladimir Putin sobre esta situación.

La portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, exigió a Rusia información "rápida y transparente".

Según Rospotrebnadzor, se registran 16 mil casos de infecciones respiratorias virales cada semana en la región de Irkutsk y no se ha observado ninguna tendencia al alza en el número de casos en las últimas dos semanas.