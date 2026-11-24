La operación militar desplegada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Haití ha generado alivio entre sectores de la población que durante años han vivido bajo el control de grupos criminales, aunque sus resultados todavía son tácticos y no han conseguido restablecer la seguridad ni la gobernabilidad en el país, consideró el politólogo y economista haitiano Joseph Harold Pierre.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el también aspirante presidencial afirmó que la llegada de las fuerzas salvadoreñas modificó el escenario para las pandillas en Puerto Príncipe, que ahora enfrentan ataques desde distintos frentes y tienen mayores dificultades para desplazarse y reorganizarse.

Pierre sostuvo que uno de los primeros efectos de la operación ha sido psicológico: “el miedo ha cambiado de banda”, dijo al describir cómo los grupos criminales han comenzado a experimentar la presión de las fuerzas desplegadas.

La ofensiva salvadoreña ha generado alivio entre los haitianos

El entrevistado explicó que la presencia de los militares salvadoreños ha sido recibida con respaldo popular porque una parte de la población se sentía abandonada por su propio gobierno y por la comunidad internacional.

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A su juicio, los ciudadanos ven en Bukele a un mandatario dispuesto a intervenir para enfrentar la violencia que afecta al país. Incluso afirmó que, de acuerdo con el ambiente que percibe en Haití, el presidente salvadoreño tendría un respaldo electoral extraordinario si pudiera competir en ese país.

Pierre expresó públicamente su apoyo a la misión y señaló que, si llega a contender por la presidencia haitiana, buscaría dar continuidad a algunas de las acciones iniciadas por el gobierno de El Salvador.

Los resultados todavía no representan un cambio estratégico

Aunque reconoció avances en las operaciones contra las pandillas, el politólogo advirtió que todavía no se ha alcanzado el objetivo que espera la población: recuperar la libertad de movimiento, restablecer la conexión entre las distintas regiones y permitir que los habitantes puedan vivir sin temor.

Consideró que el contingente salvadoreño, de aproximadamente 2 mil 500 elementos, es insuficiente para resolver por sí solo la crisis de seguridad. Sin embargo, se pronunció a favor de que las fuerzas de El Salvador mantengan autonomía en las operaciones contra las bandas criminales.

El Salvador mantiene más de 2 mil soldados desplegados en Haití. REUTERS

Planteó que otros países podrían contribuir mediante misiones enfocadas en el desarrollo económico y otras necesidades del país, pero sostuvo que la lucha contra las pandillas debería continuar bajo el liderazgo salvadoreño.

Pierre plantea autonomía para las fuerzas de El Salvador

Sobre la coordinación entre los militares salvadoreños, la policía haitiana y la misión internacional, el entrevistado reconoció que todavía existen dificultades y que no se ha alcanzado el nivel de cooperación esperado.

Su propuesta es que las fuerzas de Bukele mantengan contacto y coordinación con los demás contingentes, pero que operen con autonomía mediante un acuerdo bilateral con Haití, en lugar de depender directamente de Naciones Unidas.

También rechazó las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, que han advertido sobre los riesgos de realizar operaciones militares fuera de los mecanismos multinacionales y sus posibles consecuencias para la población civil.

Pierre consideró que, ante la crisis que enfrenta Haití, la prioridad debe ser recuperar el control del territorio y reconstruir las instituciones del Estado. Afirmó que las pandillas han cometido asesinatos durante años sin que existiera una respuesta suficiente de las autoridades.

La recuperación del Estado sigue siendo el principal desafío

El politólogo sostuvo que Haití atraviesa una primera etapa en la que resulta indispensable recuperar el control territorial antes de avanzar en la reconstrucción institucional.

A su juicio, la operación salvadoreña puede contribuir a ese objetivo, pero su permanencia y sus resultados dependerán de que se mantenga el despliegue previsto y se consiga debilitar a las organizaciones criminales.

Pierre también advirtió que la situación política dificulta la recuperación institucional. Las elecciones presidenciales previstas inicialmente para julio del próximo año podrían no realizarse debido a problemas técnicos y complicaciones relacionadas con el decreto electoral.

El Salvador mantiene más de 2 mil soldados desplegados en Haití. AFP

El entrevistado consideró que los comicios podrían aplazarse hasta 2028, año en el que dijo que buscaría participar como candidato presidencial.