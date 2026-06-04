Número de millonarios y su riqueza alcanzan niveles récord

El número de millonarios en el mundo y su fortuna continuaron aumentando en 2025 hasta nuevos récords, gracias al buen rendimiento bursátil y un repliegue de la inflación, según un estudio publicado el jueves por el gabinete Capgemini.

Esta firma de consultoría define a los ricos como aquellos que tienen más de un millón de dólares disponibles para invertir. Esto excluye, principalmente, el valor de su residencia principal.

Su número aumentó un 7.9 por ciento hasta 25.3 millones de personas el año pasado, casi 2 millones más que en 2024, calculó Capgemini en su estudio internacional titulado "World Wealth Report".

Su patrimonio total creció un 8.7 por ciento, hasta 98.3 billones de dólares, una cifra récord y el mayor incremento anual observado desde 2018.

Los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones" geográficas examinadas, indicó Capgemini.

Y "la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1 por ciento de ellas posee el 34.8 por ciento de esta riqueza", agregó.

El mayor aumento del número de millonarios (9.4 por ciento) se observa en Asia-Pacífico, impulsado por los semiconductores, con Japón y China a la cabeza.

En Norteamérica, su número aumentó un 9.1 por ciento gracias a Estados Unidos, donde se registraron más de 736 mil nuevos millonarios, para una cifra total de 8.7 millones en el país.

La cifra también creció en Europa (6.5 por ciento), África (4.1 por ciento) y América Latina (0,3 por ciento).

De hecho, la única región examinada donde hubo menos millonarios fue Oriente Medio (-1.4 por ciento), lastrada por unos precios del petróleo más débiles durante el año anterior.

La población de ultrarricos, considerados aquellos con al menos 30 millones de dólares, también aumentó en un 9.4 por ciento, con unas 250 mil personas en todo el mundo.

El estudio de Capgemini se basó en entrevistas a 6 mil 510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.