John Michael Dimitrion, el estafador hipotecario y su fuga cinematográfica

John Michael Dimitrion y su esposa, Julieanne Baldueza Dimitrion, admitieron haber participado en un fraude hipotecario que dejó a varias familias sin hogar en Hawái. Sin embargo, cuando estaban a punto de conocer su condena federal, desaparecieron sin dejar rastro. Más de 15 años después, ambos siguen siendo buscados por el FBI, que mantiene una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que conduzca a su captura.

Un esquema que aprovechó la crisis inmobiliaria

El fraude se desarrolló durante la crisis inmobiliaria que afectó a Estados Unidos entre 2005 y 2007, cuando miles de propietarios enfrentaban ejecuciones hipotecarias y buscaban alternativas para conservar sus viviendas.

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A través de sus empresas, los Dimitrion ofrecían un supuesto programa de rescate financiero. Convencían a propietarios con dificultades económicas de transferir temporalmente los títulos de sus casas a inversionistas asociados.

A cambio, prometían que podrían permanecer en las viviendas pagando renta y que recuperarían la propiedad una vez que mejoraran su situación financiera.

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Según la investigación federal, el dinero generado por estas operaciones no fue destinado a ayudar a las víctimas. Las autoridades sostienen que los recursos financiaron el estilo de vida de la pareja, mientras varias familias de Oahu perdían definitivamente sus hogares.

Una vida de lujo financiada con el fraude

De acuerdo con los expedientes del FBI, la pareja mantenía un estilo de vida marcado por la ostentación.

John Dimitrion era aficionado a los automóviles deportivos, la joyería costosa, la ropa de lujo, los dispositivos electrónicos de alta gama y una amplia colección de réplicas de armas Airsoft.

Julieanne, por su parte, mostraba preferencia por bolsos de diseñador, zapatos exclusivos y lencería de lujo.

La caída del matrimonio llegó en 2009, cuando ambos fueron acusados formalmente por fraude hipotecario. Poco después, se declararon culpables de operar el esquema fraudulento.

La desaparición antes de la sentencia

La sentencia fue programada para el 6 de julio de 2010 en un tribunal federal de Honolulu. Todo apuntaba a que el caso estaba cerca de concluir.

Sin embargo, dos días antes de la audiencia, los Dimitrion desaparecieron. Cuando llegó la fecha establecida para la sentencia, ninguno compareció ante el juez.

Ante su ausencia, las autoridades emitieron órdenes federales de arresto por no presentarse ante la corte. Desde entonces, nadie ha logrado ubicarlos.

La fuga y las pistas que nunca prosperaron

Cómplices de élite: Las investigaciones del FBI revelaron que la pareja no huyó sola. Recibieron ayuda de un grupo radical/extremista antigobierno conocido como los Sovereign Citizens (Ciudadanos Soberanos).

Este grupo les ayudó a falsificar documentos de identidad y a transportarse en un jet privado corporativo desde un aeródromo privado en Hawái hacia el territorio continental de Estados Unidos para evitar los controles comerciales de los aeropuertos.

A pesar de que el FBI ha seguido pistas en estados como Alabama, Texas y Montana (zonas donde estos grupos suelen tener escondites y ranchos aislados), John Michael Dimitrion y su esposa han logrado mantenerse ocultos del radar federal por más de una década. El FBI ofrece recompensas sustanciales por información que revele el paradero de cualquiera de los dos.

Las autoridades siguieron pistas en Utah, Alabama y otras regiones del país, pero ninguna condujo a su captura. En varios casos, cuando los agentes llegaban a un posible escondite, los Dimitrion ya se habían marchado.

Hoy, John Michael Dimitrion continúa figurando en la lista de fugitivos por delitos financieros del FBI bajo el cargo de no presentarse ante la justicia. El organismo sostiene que él y su esposa permanecen prófugos desde julio de 2010 y mantiene una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que permita localizarlos. Más de una década y media después de su desaparición, el matrimonio sigue siendo uno de los casos más enigmáticos dentro de los expedientes de fraude financiero de Estados Unidos.