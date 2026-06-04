Profesor conocido como el “Nostradamus chino” asegura que  así acabará la guerra entre EU e Irán

Las recientes declaraciones del profesor chino-canadiense Xueqin Jiang, conocido en internet como el “Nostradamus chino”, han generado una ola de comentarios debido a una inquietante predicción sobre el desenlace del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El académico, que ganó notoriedad tras anticipar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sostiene que la guerra podría terminar de una forma que transformaría el equilibrio global de poder.

Sus afirmaciones han cobrado relevancia en medio de la tensión que persiste en Medio Oriente y del creciente interés por conocer cómo podría evolucionar uno de los conflictos más sensibles para la estabilidad internacional. Aunque sus predicciones no tienen respaldo científico, millones de personas siguen de cerca sus análisis debido a algunos aciertos atribuidos a sus pronósticos anteriores.

La predicción sobre Irán que inquieta a sus seguidores

Xueqin Jiang realizó esta predicción en 2024 durante una conferencia que posteriormente fue difundida a través de su canal de YouTube, Predictive History. En aquella exposición, el académico aseguró que el regreso de Donald Trump a la presidencia incrementaría significativamente las posibilidades de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán.

Si él llega a ser presidente en un segundo mandato, habrá una altísima probabilidad de que Estados Unidos entre en guerra con Irán”, afirmó entonces el profesor.

La atención sobre sus palabras aumentó después de que Trump regresara a la Casa Blanca, hecho que muchos seguidores consideran uno de los pronósticos cumplidos del llamado “Nostradamus chino”.

Sin embargo, la parte más llamativa de su análisis no era el inicio de una eventual guerra, sino la forma en que esta terminaría. Jiang sostuvo que una confrontación directa contra Irán podría convertirse en un conflicto extremadamente costoso para Washington debido a las características geográficas, militares y políticas del país persa.

El académico argumentó que Irán posee una amplia experiencia enfrentando presiones externas, además de una compleja estructura defensiva que dificultaría cualquier intento de intervención militar prolongada.

El escenario que cambiaría el orden mundial

La advertencia más contundente de Jiang se refiere al desenlace del conflicto. Según explicó, una guerra prolongada no concluiría con una victoria estadounidense, sino con un debilitamiento de la influencia global de Washington.

La tercera gran predicción es que Estados Unidos perderá esta guerra, lo que cambiará para siempre el orden mundial”, señaló.

De acuerdo con su planteamiento, una derrota o un desgaste prolongado tendría repercusiones económicas, políticas y militares que acelerarían la transición hacia un mundo menos dominado por Estados Unidos.

El profesor incluso ha sugerido que este escenario abriría la puerta al fortalecimiento de otras potencias globales y al surgimiento de un nuevo equilibrio internacional.

Las tensiones entre Estados Unidos y Teherán tienen décadas de historia y han incluido sanciones económicas, ataques indirectos y disputas relacionadas con el programa nuclear iraní. Diversos expertos coinciden en que cualquier escalada militar tendría consecuencias para los mercados energéticos, el comercio mundial y la estabilidad de Medio Oriente.

A pesar del impacto mediático de estas declaraciones, especialistas en geopolítica recuerdan que las predicciones no constituyen evidencia de lo que ocurrirá en el futuro.

La advertencia de Xueqin Jiang continúa generando interés porque apunta a una de las preguntas más importantes del momento: cómo terminará el conflicto entre Irán y Estados Unidos y qué efectos podría tener para el resto del mundo.