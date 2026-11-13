Ataque israelí contra un hospital en Gaza deja 6 palestinos muertos

Un ataque aéreo israelí contra el principal hospital del sur de Gaza durante la noche mató al menos a seis palestinos, entre ellos un cirujano y un adolescente, según informaron los médicos. Este es el último ataque israelí que socava un alto el fuego vigente desde hace un año en el territorio devastado por la guerra.

El ataque alcanzó un edificio que albergaba quirófanos en el Hospital Nasser de Jan Yunis. El ejército israelí afirmó que su objetivo era un alto comandante de Hamás y acusó a los militantes de utilizar el complejo hospitalario para planificar ataques, acusación que el grupo negó.

Personal médico y testigos informaron que dos misiles atravesaron el techo del edificio de cinco pisos, causando graves daños. El departamento de cirugía, que atiende a la mitad de los dos millones de habitantes de Gaza, quedó fuera de servicio y 20 personas resultaron heridas.

Un proyectil, captado junto a los restos de otro dentro del Hospital Nasser. Fotos: AFP y Reuters.

Junta de Paz de Trump pide respetar el alto el fuego

La Junta de Paz del presidente estadunidense Donald Trump, que supervisa el acuerdo de alto el fuego y un plan de paz más amplio, instó tanto a Israel como a Hamás a respetar el acuerdo, en una inusual respuesta a un ataque individual.

Ayman Abu Obeid, un médico que resultó herido en el ataque, dijo que estaba de turno de noche en el hospital cuando una explosión arrasó la habitación donde él y otros dormían.

De repente, el mundo se puso patas arriba. Todo se oscureció de golpe”, dijo desde la cama del hospital. Cerca de él se veían montones de muebles destrozados y material médico cubiertos de polvo procedente de los derrumbes de hormigón. Cables rotos colgaban del techo.

Entre los fallecidos se encontraba Rezik Abushira, un cirujano que apareció en el documental de 2026 American Doctor, donde trabajaba junto a tres médicos estadunidenses que prestaban asistencia médica a los palestinos en Gaza. Según el Ministerio de Educación de Gaza, entre los muertos también figuraba un niño de 13 años.

Cuatro palestinos más murieron el jueves en incidentes separados. Dos murieron y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la ciudad de Gaza, y otra persona murió por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, elevando el número de muertos del jueves a al menos diez.

La cuarta persona murió en un ataque aéreo cerca de un cementerio. En relación con el ataque al vehículo, el ejército israelí declaró que alcanzó a un militante de Hamás sin ofrecer más detalles.

Israel acusa a Hamás de utilizar el hospital como base

En un comunicado sobre el ataque al hospital, el ejército israelí afirmó que su objetivo era Muhammad Abu Ismail, a quien describió como “el comandante de la Brigada Jan Yunis de Hamás”. Según el ejército, él y otros militantes “se escondían dentro del Hospital Nasser”.

Los militares acusaron a los militantes de “convertir el recinto del Hospital Nasser en un cuartel general y operar desde allí”.

Hamás rechazó la afirmación del ejército de que había utilizado el hospital como base de operaciones.

Desde el comienzo de la guerra de Gaza, el ejército israelí ha atacado el complejo hospitalario Nasser al menos siete veces.

En agosto de 2025, el hospital fue blanco de un ataque israelí que causó la muerte de al menos 20 personas, entre ellas periodistas y trabajadores.

El ataque se produjo mientras el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, mantiene negociaciones para formar una coalición de gobierno. Netanyahu conserva la responsabilidad de las operaciones militares.

Con información de Reuters.

Familiares de los fallecidos y heridos lamentaron la agresión de Israel. Fotos: AFP y Reuters.

La OMS condena la agresión al sanatorio

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, condenó el ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, que dejó al menos seis muertos, además de daños materiales en el Complejo Médico Naser.

Otro ataque mortal contra la atención sanitaria en Gaza”, lamentó Tedros en un mensaje en redes sociales, en el que destacó que entre los fallecidos por el bombardeo contra el departamento de cirugía del centro hay “un trabajador sanitario, pacientes y sus acompañantes. Según se informa, el departamento ha sufrido daños considerables”, subrayó.

Asimismo, afirmó que también se han registrado daños en otras plantas del hospital, “incluidos los quirófanos, la unidad de recuperación y la unidad de cuidados intensivos”, al tiempo que ha especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado mil 56 ataques contra la atención sanitaria en Gaza, con más de mil muertos y mil 725 heridos.

“Las necesidades sanitarias en Gaza siguen siendo inmensas y no harán sino aumentar con la llegada del invierno. La lluvia, las inundaciones y el frío empeorarán las condiciones de vida y elevarán el riesgo de enfermedades, en un contexto en el que los sistemas de agua y saneamiento se encuentran gravemente deteriorados”, señaló.

Con información de DPA.

*mcam