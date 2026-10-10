Nuevo ataque contra aeropuerto de Arabia Saudita; activan protocolos de emergencia

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita, fue evacuado este sábado luego de que se reportara una fuerte explosión en sus inmediaciones, en un nuevo incidente que aumenta la tensión en la región en medio de la escalada militar vinculada al conflicto en Yemen y la confrontación entre Arabia Saudita e Irán.

De acuerdo con reportes citados por Reuters y AFP, testigos informaron haber escuchado una fuerte detonación en la capital saudí, mientras que las autoridades aeroportuarias activaron protocolos de seguridad y comenzaron la evacuación de pasajeros y personal.

El aeropuerto emitió una alerta breve en la que pidió a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de los vuelos antes de trasladarse a la terminal aérea.

Además, se avistaron más de 12 ambulancias dirigiéndose a la termina aérea y se evacuó a los pasajeros, según información compartida por Reuters.

El ataque ocurre apenas dos días después de otro incidente en el mismo aeropuerto, donde tres ciudadanos saudíes perdieron la vida, entre ellos un piloto.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid se ha convertido en uno de los principales objetivos de ataques relacionados con la ofensiva militar impulsada por la coalición liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de acciones anteriores contra instalaciones saudíes, incluido un ataque ocurrido el miércoles que dejó como saldo la muerte de un ciudadano sudanés.

La escalada se produce mientras continúan intensificándose los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Arabia Saudita.

Las autoridades saudíes mantienen operativos de seguridad en la zona mientras continúan las evaluaciones sobre lo ocurrido.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid es una de las principales puertas de entrada aérea de Arabia Saudita y una infraestructura estratégica para la conectividad del país.