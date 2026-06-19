Estados Unidos presenta el nuevo Air Force One VC-25B

La Fuerza Aérea de Estados Unidos publicó las primeras imágenes del VC-25B, una variante fuertemente modificada del Boeing 747-8I Business Jet donado por la familia real de Qatar. El aparato fue remodelado en Texas y ahora se incorpora al Grupo de Transporte Presidencial (Ala de Transporte 89) con base en la Joint Base Andrews, Maryland.

El nuevo avión será utilizado por el presidente Donald J. Trump en vuelos oficiales, tras completar pruebas técnicas y modificaciones que lo habilitan para funciones presidenciales.

La decisión de aceptar la aeronave donada por Qatar generó críticas en Washington. Aunque la administración Trump defendió la operación por razones económicas y operativas, algunos sectores cuestionaron que un gobierno extranjero entregara un avión destinado al uso presidencial.

El Pentágono confirmó que el aparato fue recibido y adaptado para cumplir con los estándares de seguridad y comunicación requeridos para el transporte del mandatario estadounidense.

El VC-25B recibió un nuevo diseño exterior con los colores rojo, blanco y azul impulsados por Trump, alejándose de la tradicional combinación azul y blanca que caracterizó al Air Force One durante décadas. Las modificaciones incluyeron sistemas avanzados de defensa, comunicaciones seguras y adecuaciones interiores para funciones de mando presidencial.

Retiro del histórico Boeing 747

El anuncio coincidió con la salida de servicio del emblemático Boeing 747 que transportó a los presidentes de Estados Unidos durante más de tres décadas. El avión realizó su último vuelo con Trump a bordo, trasladándolo desde Francia tras la cumbre del G7.

Altos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que se trató de su despedida definitiva. Steven Cheung, director de Comunicaciones, escribió en X: “Bien hecho, buen y fiel servidor. El último viaje”. Monica Crowley, jefa de Protocolo, destacó que el avión transportó a todos los presidentes desde George H. W. Bush.

El Boeing 747 retirado formaba parte de la pareja de aeronaves especialmente adaptadas para funciones presidenciales que entraron en servicio a comienzos de la década de 1990. Durante años se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del poder estadounidense en el mundo, símbolo de la movilidad y seguridad del presidente.

El Air Force One ha sido protagonista de momentos históricos, desde visitas diplomáticas hasta operaciones de emergencia. Su reemplazo por el VC-25B marca el inicio de una nueva etapa en la aviación presidencial estadounidense.