Nueva York declara estado de emergencia por brote de sarampión

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró la emergencia por catástrofe a nivel estatal debido a la propagación de un brote de sarampión, luego de que las autoridades de salud contabilizaron 108 casos en el transcurso del año.

De acuerdo con la administración estatal, a partir del 15 de julio se han confirmado 92 contagios distribuidos en 18 condados neoyorquinos.

Asimismo, el estado vecino de Pensilvania registra un total de 977 casos, con una concentración significativa en zonas rurales colindantes con la frontera de Nueva York.

Medidas y facultades para el personal de salud

El decreto ejecutivo establece la obligación de notificar todas las aplicaciones de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en los registros sanitarios oficiales del estado o de la Ciudad de Nueva York en un lapso no mayor a 72 horas.

La orden oficial autoriza a las enfermeras a solicitar pruebas de laboratorio ante cuadros sospechosos del virus y permite a los farmacéuticos vacunar a niños a partir de los dos años de edad.

No obstante, la aplicación de la dosis continúa sujeta al consentimiento del paciente o de su tutor legal.

La declaratoria de emergencia entró en vigor este lunes y mantendrá su vigencia hasta el 4 de noviembre.