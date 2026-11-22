En botes, nadando o con el agua a la cintura, los pobladores de las islas Galápagos rescatan lo que pueden de las lluvias torrenciales e inundaciones por el fenómeno de El Niño, que dejan 7 mil 425 damnificados en el archipiélago ecuatoriano desde que empezó la emergencia en agosto.

Las inundaciones se han vuelto recurrentes en plena temporada de este fenómeno meteorológico, que eleva las temperaturas en algunas zonas del océano Pacífico y provoca cambios extremos en los vientos, el calor y las precipitaciones en todo el mundo.

AFP / Carlos Espinosa

Galápagos, de origen volcánico, es una reserva de la biosfera y un laboratorio natural para la investigación de especies de flora y fauna únicas en el mundo.

Paula Calderón, empleada de limpieza en la isla Santa Cruz —la más poblada del archipiélago—, salió en la madrugada de su casa junto a su esposo, cuando los bomberos avisaron por altavoz que era urgente evacuar.

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"Me encuentro en una situación la verdad muy dura (...) lo he perdido casi todo, porque mi casa quedó inundada totalmente", dijo a la AFP en medio del llanto y bajo una lluvia incesante.

El organismo de emergencias actualizó el balance de víctimas el sábado. Desde el 29 de agosto, cuando Ecuador declaró la emergencia por El Niño, en Galápagos se registran mil 40 viviendas afectadas.

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El gobierno informó sobre vías y puntos turísticos cerrados, pacientes trasladados a hospitales en zonas seguras y atención de enfermos en la isla Santa Cruz.

En octubre, inundaciones similares dejaron un muerto y miles de damnificados en el archipiélago, donde habitan unas 28 mil 500 personas distribuidas en apenas cuatro islas. Este sábado hubo 227 evacuados.

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"Estábamos volviendo a empezar y toca nuevamente volver a empezar. Es una situación muy difícil, volver a perder lo poquito que se estaba consiguiendo", dijo bajo una sombrilla María Cobos, de 23 años y trabajadora de una lavandería.

En su casa de tres pisos, el agua llegó hasta el segundo: "Ha sido de no creer, todavía no lo asimilo", añadió.

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En todo el país, la emergencia por El Niño deja 22 muertos y 105 mil 947 afectados, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Según los expertos, el actual episodio del fenómeno de El Niño se convertirá en uno de los más intensos registrados hasta la fecha.