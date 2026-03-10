La irrupción de la inteligencia artificial en las cafeterías está transformando la manera en que se organiza y se vive la experiencia de pedir un café. Un ejemplo es NeuroSpot Barista, un sistema que utiliza cámaras instaladas en el local para observar lo que ocurre en tiempo real.

Las imágenes se procesan y se convierten en datos que detallan cuánto tarda en prepararse cada pedido, cuántos cafés sirve cada empleado, cómo se mueven dentro del espacio y cuánto tiempo permanece cada cliente en el establecimiento.

Lo que antes dependía de la intuición del barista o de la experiencia del dueño, ahora se traduce en información precisa que permite reorganizar turnos, anticipar picos de demanda y ajustar la dinámica diaria con mayor rapidez.

La eficiencia frente al debate

En un inicio, la implementación de la Inteligencia Artificial busca mejorar la gestión, reducir gastos operativos y ofrecer un servicio más ágil. Sin embargo, el debate surge porque esa eficiencia se construye sobre una vigilancia constante. Los trabajadores pueden sentir que cada movimiento es evaluado, lo que añade presión en un sector ya exigente. Los clientes, por su parte, también forman parte del análisis, pues su permanencia y desplazamientos dentro del local quedan registrados.

Una cafetería casual no es solo un lugar de consumo, sino un entorno social donde la experiencia depende tanto del café como del ambiente. La IA, al convertirse en observadora silenciosa, introduce un elemento de control que puede alterar esa atmósfera.

Regulaciones en distintos países

El uso de sistemas como NeuroSpot Barista plantea preguntas legales que varían según el país. En España, la normativa de protección de datos y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obligan a informar previamente a los trabajadores y clientes, además de limitar el uso de la información recopilada.

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares exige que las empresas informen sobre la recopilación de datos y ofrezcan mecanismos de consentimiento y protección. En Canadá, la PIPEDA establece que cualquier recopilación de información debe ser proporcional y contar con consentimiento informado, otorgando a los individuos el derecho de acceder a sus datos y solicitar su eliminación.

En la Unión Europea, además del RGPD, se avanza hacia la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo y exige transparencia incluso en aplicaciones consideradas de riesgo limitado, como las de hostelería.