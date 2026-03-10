Reportan tiroteo contra el consulado de Estados Unidos en Toronto

La Policía de Toronto informó que a las 5:29 de la mañana del martes recibió reportes de disparos contra el consulado estadounidense, ubicado en una zona céntrica de la ciudad.

En un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades señalaron: “La policía respondió a informes de que alguien disparó un arma de fuego en el Consulado de los Estados Unidos. La policía está en la escena. Se ha localizado evidencia de un disparo de arma de fuego. No hay informes de heridos. Cualquier persona con información debe comunicarse con la policía”.

Los agentes que investigan el tiroteo confirmaron que se han encontrado pruebas de que un arma de fuego fue disparada contra el edificio consular. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables del ataque.

Medidas de seguridad

Varias calles alrededor del consulado fueron cerradas al tráfico mientras la policía canadiense realiza las investigaciones correspondientes. El operativo busca garantizar la seguridad en la zona y recabar más pruebas sobre el incidente.

El tiroteo contra el consulado estadounidense se produce 11 días después del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque la Policía canadiense aclaró que no ha vinculado el ataque con la situación en Oriente Medio.